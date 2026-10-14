Studie: Unerwarteter Geldregen für Kommunen fließt vor allem in Investitionen

Berlin, 14. ⁠Okt (Reuters) - Erhalten Gemeinden unerwartet zusätzliche Mittel, fließt das Geld einer Studie zufolge vor allem in Investitionen und Infrastruktur. Die Anpassung erfolgt demnach schrittweise: Die Investitionen steigen über mehrere Jahre und erreichen nach rund fünf Jahren ihren Höhepunkt, wie aus der Analyse der Rockwool Foundation Berlin (RFBerlin) hervorgeht, die ‌der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorab vorlag. Später werden auch Steuern gesenkt.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert aktuell eine Verdoppelung der Mittel aus dem Sondervermögen auf 130 Milliarden Euro, ⁠um den ⁠Investitionsstau aufzulösen. "Für die aktuelle Debatte bedeutet unsere Studie: Zusätzliche Mittel für Kommunen können tatsächlich Investitionen anstoßen", sagte Ines Helm, Projektleiterin bei RFBerlin und Professorin an der Johannes Kepler Universität Linz. Man sollte aber keine sofortige Wirkung erwarten. Die volle Anpassung könne dauern. "Denn Kommunen bauen ihre Investitionen über mehrere Jahre auf", sagte Helm. Zusätzliche Mittel würden allerdings auch weitere Finanzierungsströme ‌anstoßen: Für jeden zusätzlichen Euro an Zuweisungen würden die ‌Gemeinde-Haushalte langfristig um etwa zwei Euro wachsen. "Ein Teil dieses Effekts entsteht, weil die Investitionen über Gebühren und Beiträge mitfinanziert werden", sagte Helm. "Außerdem nehmen die Gemeinden zusätzliche Kredite auf."

Erst langfristig löst ein Teil ⁠der zusätzlichen Einnahmen niedrigere Steuern aus. Nach zehn Jahren entsprechen die Steuersenkungen rund elf Prozent ‌der zusätzlichen Zuweisungen, nach 15 Jahren etwa 16 ⁠Prozent, zeigen die Studienergebnisse.

Bei Einnahmeverlusten reagieren Kommunen dagegen deutlich schneller. Sinkende Zuweisungen führen schon innerhalb weniger Jahre zu Kürzungen bei Ausgaben und Investitionen, fanden die Ökonomen heraus. Nach fünf bis sechs Jahren gleichen sich die Reaktionen auf positive und negative ‌Einnahmeschocks weitgehend an. Anzeichen für eine stetige ⁠Ausweitung der Haushalte — also dafür, dass Ausgaben ⁠bei Einnahmezuwächsen steigen, bei Verlusten aber nicht entsprechend zurückgehen — findet die Studie nicht.

Für ihre Untersuchung nutzten Helm und ihr Kollege Jan Stuhler ein "natürliches Experiment": Die Volkszählung von 1987 korrigierte die offiziellen Einwohnerzahlen vieler westdeutscher Gemeinden teilweise erheblich – in einigen Gemeinden nach oben, in anderen nach unten. Da die Höhe der Zuweisungen beim kommunalen Finanzausgleich von der amtlichen Einwohnerzahl abhängt, erhielten manche Gemeinden dadurch dauerhaft mehr Geld, andere weniger. Diese Korrekturen gingen auf frühere Fehler in den Melderegistern zurück und standen nicht im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen ⁠Entwicklung. Dadurch konnten die Autoren die Wirkung zusätzlicher Einnahmen über mehr als zehn Jahre verfolgen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)