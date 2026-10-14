TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Note Q3/265 10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid 12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q3/26 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Airbus, Pre-Close-Call Q3/26 USA: Accenture, Investorentag TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26 03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26 04:00 THA: IWF-Jahrestagung, Veröffentlichung Fiscal Monitor 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 9/26 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Realeinkommen 9/26 14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26 20:00 USA: Fed Beige-Book SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag mit Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz + 14.05 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat DEU: Schätzerkreis für die gesetzliche Krankenversicherung will Finanzprognose für 2027 veröffentlichen 14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium 14:00 DEU: Jahrestagung 2026 des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) u.a. mit Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU)

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