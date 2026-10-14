Das Wichtigste in Kürze Trade Republic* verlangt für das Altersvorsorgedepot 0 € Depotgebühr und 0 € Ausführungskosten für Sparpläne.

Für mehrere Dutzend ETFs von BlackRock, DWS und Vanguard fallen keine Produktkosten an.

Der Staat zahlt bis zu 540 € Grundzulage pro Jahr, bis zu 300 € pro Kind und einmalig 200 € Bonus für Berufseinsteiger.

Abschließen kannst du ein Altersvorsorgedepot erst ab dem 1. Januar 2027.

Die Kostenfreiheit ist eine freiwillige Zusage von Trade Republic. Eine vertragliche Garantie dafür gibt es nicht.

0 € Depotgebühr: Das bietet das Trade Republic Altersvorsorgedepot

Das Altersvorsorgedepot ersetzt ab 2027 die Riester-Rente bei neuen Verträgen. Es ist ein staatlich zertifiziertes Depot, in dem du mit ETFs, Fonds und Anleihen für den Ruhestand sparst. Bei Trade Republic zahlst du dafür keine laufende Depotgebühr. Auch die Ausführung deiner Sparpläne kostet nichts. Trade Republic nennt bislang kein Enddatum für die Gebührenfreiheit. Ob die Konditionen dauerhaft unverändert bleiben, ist allerdings offen.

Du kannst zwischen zwei Varianten wählen. Im Standarddepot wird die Anlagestrategie vom Anbieter vorgegeben. Vorgesehen sind Anlagen in unterschiedlichen Risikoklassen. Welche konkreten ETFs Trade Republic dafür einsetzen wird, ist bislang nicht bekannt. Für das Standarddepot gilt außerdem der gesetzliche Kostendeckel von 1 Prozent Effektivkosten im Jahr. Effektivkosten sind dabei alle Kosten zusammen, die deine Rendite mindern. Im frei gestalteten Depot wählst du die Anlagen selbst aus, einen gesetzlichen Kostendeckel gibt es dort nicht. Trade Republic verlangt in beiden Varianten keine Depotgebühr.

Eine Besonderheit sind die Produktkosten. Bei mehreren Dutzend ETFs von BlackRock, DWS und Vanguard verzichtet Trade Republic auf diese laufenden Fondskosten. Laut Trade Republic werden sie dir monatlich gutgeschrieben und wieder angelegt. Bei einer Kostenquote von 0,2 Prozent sparst du auf 50.000 Euro Depotwert rund 100 Euro im Jahr. Für andere ETFs und für aktiv gemanagte Fonds fallen die üblichen Produktkosten an.

Mit diesen Konditionen gehört das Angebot von Trade Republic nach aktuellem Stand zu den günstigeren angekündigten Altersvorsorgedepots. Auch Scalable Capital* verzichtet auf Depot- und Sparplangebühren und erstattet im frei gestaltbaren Altersvorsorgedepot die laufenden Fondskosten ausgewählter ETFs. Im Standarddepot entfallen die ETF-Kosten bis mindestens Ende 2027. Anschließend könnten laut früheren Angaben des Unternehmens Kosten von bis zu 0,15 Prozent pro Jahr anfallen.

Zulagen und Steuervorteile: So funktioniert die Förderung

Der Staat fördert deine Einzahlungen ins Altersvorsorgedepot. Auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag im Jahr bekommst du 50 Cent Zulage je Euro. Für jeden weiteren Euro bis 1.800 Euro gibt es 25 Cent. Wenn du 150 Euro im Monat einzahlst, erhältst du so die volle Grundzulage von 540 Euro im Jahr. Pro Kind kommen bis zu 300 Euro dazu. Wenn du vor deinem 25. Geburtstag abschließt, bekommst du einmalig 200 Euro Berufseinsteigerbonus.

Insgesamt kannst du bis zu 6.840 Euro jährlich einzahlen. Staatlich gefördert werden davon maximal 1.800 Euro Eigenbeitrag. Dieser Betrag kann zuzüglich der zustehenden Zulagen steuerlich berücksichtigt werden. Ob sich daraus eine zusätzliche Steuerersparnis ergibt, hängt von deiner persönlichen Situation ab. Erträge bleiben während der Ansparphase steuerfrei. Im Ruhestand versteuerst du die Auszahlungen mit deinem persönlichen Steuersatz. Ob und in welcher Höhe du Zulagen bekommst, hängt von deiner Förderberechtigung ab.

Wie sicher ist das Geld?

Deine Wertpapiere werden getrennt vom Vermögen des Depotanbieters verwahrt. ETFs und Investmentfonds sind zusätzlich als Sondervermögen geschützt. Geht Trade Republic insolvent, fallen die verwahrten Wertpapiere grundsätzlich nicht in die Insolvenzmasse. Vor Kursverlusten schützt dich das allerdings nicht.

Vor Kursschwankungen schützt dich das allerdings nicht. Der Wert deiner ETFs kann sinken, eine Garantie auf deine eingezahlten Beiträge gibt es nicht. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg weist außerdem darauf hin, dass Anbieter ihre Preise später ändern können. Maßgeblich sind die Effektivkosten im Produktinformationsblatt.

Nicht für jeden das passende Angebot?

Anders als bei einem normalen ETF-Depot kannst du nicht jederzeit frei über dein angespartes Geld verfügen. Das Altersvorsorgedepot ist langfristig für die Rente vorgesehen. Eine vorzeitige Auszahlung kann dazu führen, dass du staatliche Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen musst.

Wenn du dich lieber persönlich beraten lassen möchtest oder ein anderes Produktangebot suchst, lohnt sich ein Blick auf andere Anbieter. Eine Übersicht zu Förderung, Regeln und Anbietern findest du auf der onvista Themenseite zum Altersvorsorgedepot. Ein ungefördertes Depot für deinen Vermögensaufbau findest du im onvista Broker-Vergleich.

Fazit: Für Kostenbewusste eine starke Option

Trade Republic* verzichtet beim Altersvorsorgedepot auf Depotgebühr und Sparplankosten und erstattet bei ausgewählten ETFs die Produktkosten. Gerade bei Laufzeiten von mehreren Jahrzehnten bleibt so mehr von deinen Beiträgen und Zulagen investiert. Ein Nachteil ist, dass die Kostenfreiheit nicht vertraglich garantiert ist. Starten kannst du am 1. Januar 2027.