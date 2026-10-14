Trading-Chance Ethereum: Große Baisse bis 2028?

Kryptowährungen erleben nun das, was wir in den Aktienmärkten um die Jahrtausendwende sahen: erst kann man blind alles kaufen, dann aber findet eine breit angelegte Bereinigung des Marktes statt, an deren Ende eine Vielzahl von nicht überlebensfähigen Konzepten das Zeitliche segnet und verschwindet. Ethereum wird unseres Erachtens am langen Ende einer der Profiteure sein. Doch auch hier wachsen die Bäume zunächst nicht in den Himmel. Wir wollen uns zunächst mit den fundamentalen Einflussfaktoren befassen, ehe wir konkret auf die Prognose unseres Intermarket-Forecast schauen.

Fundamentale Einflussfaktoren von Ethereum

Die wichtigsten Einflussfaktoren und korrelierten Märkte außerhalb von Krypto teilen sich in folgende makroökonomische Treiber auf:

1. Der traditionelle Aktienmarkt (Insbesondere der Nasdaq Index)

·Die Korrelation:Ethereum verhält sich in den letzten Jahren wie ein Technologie-Asset mit Hebel (High-Beta-Asset). Es besteht eine stark positive Korrelation zum US-Aktienmarkt, insbesondere zum technologieorientierten Nasdaq 100 und dem S&P 500.

·Der Hintergrund: Wenn die Risikofreude (Risk-On) an den globalen Aktienmärkten steigt, fließt institutionelles Kapital vermehrt in spekulativere Wachstumswerte – und damit direkt über ETFs in Ethereum. In Phasen von Rezessionsängsten oder Marktpanik (Risk-Off) wird ETH dagegen oft zeitgleich mit Tech-Aktien abverkauft.

2. Die US-Notenbankpolitik (Zinsen) und der Anleihemarkt

·Die Korrelation: Es besteht eine stark inverse (gegenläufige) Korrelation zu den US-Leitzinsen und den Renditen von US-Staatsanleihen (Treasuries).

·Der Hintergrund:Ethereum ist das fundamentale Fundament für Decentralized Finance (DeFi) und Staking-Renditen. Wenn die US-Notenbank (Fed) die Zinsen senkt (monetäre Lockerung), werden traditionelle Staatsanleihen unrentabler. Investoren suchen nach alternativen Renditequellen, wodurch die On-Chain-Aktivität und das Staking auf Ethereum an Attraktivität gewinnen. Steigen die Zinsen dagegen (Hawkish Fed), leihen sich Investoren weniger Geld und parken ihr Kapital lieber risikofrei in Staatsanleihen, was ETH Liquidität entzieht.

3. Der US-Dollar-Index (DXY)

·Die Korrelation: Eine historisch stark inverse Korrelation zum US-Dollar-Index (DXY).

·Der Hintergrund: Da Ethereum (wie Gold oder Rohöl) weltweit primär in US-Dollar eingepreist und gehandelt wird, drückt ein starker US-Dollar den Kurs von ETH. Ein fallender DXY – oft ausgelöst durch eine expansive Geldpolitik oder steigende globale Liquidität – wirkt dagegen wie ein Katalysator für Kurssteigerungen bei Ethereum.

4. Globale Liquiditätszyklen (M2-Geldmenge)

·Die Korrelation: Eine hochgradig positive Korrelation zur globalen M2-Geldmenge.

·Der Hintergrund:Ethereum reagiert wie ein "Liquiditätsschwamm". Erhöhen die Zentralbanken weltweit die Geldmenge (Quantitative Easing), schwappt diese Überschussliquidität über die Finanzmärkte bis in den digitalen Sektor. Jede Ausweitung der weltweiten Geldmenge treibt die Bewertungen von Assets mit begrenztem oder deflationärem Angebot wie ETH tendenziell an.

5. US-Arbeitsmarktdaten und Inflationsindikatoren (Makro-Daten)

·Die Korrelation: Direkte, kurzfristige Kursausschläge bei Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten wie den Non-Farm Payrolls (NFP), den Verbraucherpreisen (CPI) oder dem Bruttoinlandsprodukt (BIP).

·Der Hintergrund: Schlechte Arbeitsmarktdaten schüren Rezessionsängste, was Risiko-Assets wie ETH kurzfristig belastet. Gleichzeitig signalisieren sie der Fed, die Zinsen zu senken, was mittelfristig bullisch ist. Überraschend hohe Inflationsdaten (CPI) zwingen die Fed wiederum zu einer härteren Gangart, was Gift für den Ethereum-Kurs ist.

6. Der Markt für Real-World Assets (RWA) und Stablecoins

·Die Korrelation: Direkte fundamentale Kopplung an das traditionelle Finanzwesen (TradFi) über Tokenisierung.

·Der Hintergrund:Ethereum hat sich zum globalen Liquiditäts-Hub für tokenisierte Vermögenswerte entwickelt (z. B. digitale US-Staatsanleihen von BlackRock oder Franklin Templeton, die auf der Ethereum-Blockchain laufen). Wächst der Markt für diese Real-World Assets oder steigt das Handelsvolumen von dollarbasierten Stablecoins, erhöht das direkt die Netzwerkgebühren (Gas Fees) und die fundamentale Nachfrage nach ETH als "Treibstoff" für diese Transaktionen.

Die bisherigen Prognosen: Absolut treffsicher

Seit 30. Juli 2015 gibt es Ethereum. Damals lagen die Notierungen weit unter einem US-Dollar. Nach Startschwierigkeiten kannte ETH nur noch eine Richtung: Norden! Denn glich der Verlauf von damals bis heute keinesfalls einer Einbahnstraße. Es gab immer wieder auch kräftige Rücksetzer. Darum sind die Prognosen unseres RW Forecast auch umso höher einzuschätzen. Denn dass Long-Prognosen in einem steigenden Markt oft korrekt sind, das wäre keine allzu große Kunst. Doch wenn das Timing für Long (steigend) und Short (fallend) jeweils nahezu perfekt waren, spricht dafür, dass das Instrument sich auf tatsächliche, starke Fundamental-Faktoren beruft, die für die Kursentwicklung des Marktes eine enorme Relevanz haben.

Rückblick: Ab August 2015 sollte der Kurs bis September 2017 massiv steigen. Genau das tat er schließlich auch. Das absolute Hoch wurde wenige Monate später markiert, doch bereits hier war das Timing beachtlich gut. Die anschließende Korrektur wurde ebenfalls absolut akkurat vorgezeichnet. Ab September 2019 zeichnete der Forecast steigende Ether-Kurse vor. Das Top im November 2021 wurde punktgenau prognostiziert. Die steile Korrektur in der Folge endete früher, als vom Forecast prognostiziert, doch auch hier konnte man enorm profitieren, wenn man schlicht der Prognose gefolgt ist. Ab Oktober 2023 zeigte der Forecast wieder dynamisch steigende Notierungen an…

Quelle: www.tradingview.com

Die Rallye sollte laut Forecast bis Oktober 2025 reichen. Sie endete zwei Monate früher nach fast 200 Prozent Anstieg. Seit Oktober 2025 zeigt der Forecast bis 2028 stringent abwärts. Derzeit läuft die Zwischenerholung, die ebenfalls in der Prognose vorgezeichnet wurde. Ab November 2026 müsste dann die nächste Abwärtswelle bei Ethereum laufen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Unser Prognose-Tool gründet sich auf zwei Haupt-Einflussfaktoren, die zeitversetzt auf den Ether-Kurs wirken. Wenn sich die Erfolgsgeschichte unseres Forecast fortsetzt, müsste sich Ethereum bis Dezember 2028 tendenziell abwärts entwickeln. Wir haben ein passendes Produkt von UniCredit ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

HVB Mini Future Bear auf Ethereum

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen HVB Mini Future Bear des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 3735,629 US-Dollar und die K.O.-Schwelle bei 3540 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 2684 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 1,94. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR35PK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3300-4500 USD

Unterstützungen: 1700 USD

HVB Mini Future Bear auf Ethereum

Basiswert Ethereum WKN UR35PK ISIN DE000UR35PK0 Basispreis 3735,629 USD K.O.-Schwelle 3540 USD Typ Mini Future Laufzeit unbegrenzt Emittent UniCredit Hebel 1,94 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.