Trading-Chance Rohöl: Short mit 88,9 Prozent Trefferquote

Das steckt hinter dem US-Wahlzyklus

Der US-Wahlzyklus – oft als 4-Jahres-Präsidentschaftszyklus bezeichnet – gilt an den globalen Finanzmärkten als einer der verlässlichsten fundamentalen Treiber für nahezu alle Anlageklassen. Da die USA die größte Volkswirtschaft der Erde stellen und der US-Dollar die unangefochtene Weltleitwährung ist, strahlen die politischen Rhythmen Washingtons direkt auf Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe aus. Hinter diesem zyklischen Phänomen stehen keine statistischen Zufälle, sondern eine tief verankerte, fundamentale Kette aus Fiskalpolitik, Liquiditätssteuerung und strategischer Marktpsychologie.

Der primäre Antrieb des Zyklus ist das inhärente Bestreben der jeweils amtierenden Regierung, ihre Macht bei den anstehenden Präsidentschafts- oder Kongresswahlen (den Midterms) zu sichern. Dies steuert den Fluss des Geldes in der Realwirtschaft nach einem recht starren Fahrplan. In den ersten beiden Jahren einer Amtszeit (dem Nachwahl- und dem Zwischenwahljahr) werden meist unpopuläre, aber strukturell notwendige Maßnahmen umgesetzt, wie Steuererhöhungen, Haushaltskürzungen oder eine restriktivere Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung. In dieser Phase neigen die Märkte historisch zu höherer Volatilität und schwächeren Renditen. Pünktlich zur zweiten Halbzeit, insbesondere im Vorwahljahr (Jahr 3), schwenkt die Politik radikal um. Um die Wählerstimmung rechtzeitig aufzuhellen, fluten Regierungen die Wirtschaft über gezielte Ausgabenprogramme, Steuergeschenke oder regulatorische Erleichterungen mit künstlicher Liquidität.

Dieses rhythmische Auf- und Abebben staatlicher Stimuli hinterlässt bei den einzelnen Assetklassen eine unverkennbare fundamentale Spur:

Am Aktienmarkt schlägt sich diese Liquiditätswelle am deutlichsten nieder. Da die Unternehmensgewinne und die Konsumlust der Bürger im Vorfeld einer Wahl künstlich angekurbelt werden, verzeichnen Aktienmärkte im dritten Jahr des Zyklus historisch die mit Abstand höchsten Renditen. Im eigentlichen Wahljahr verharren Aktien oft im ersten Halbjahr in einer abwartenden Haltung, da Märkte politische Unsicherheit scheuen. Sobald sich jedoch ein Wahlsieger abzeichnet, sorgt die schwindende Ungewissheit meist für eine starke Erleichterungsrallye zum Jahresende.

An den Anleihemärkten (Bonds) bewegt der Wahlzyklus die Kurse über die staatliche Neuverschuldung und die Zinspolitik. Die expansiven Wahlkampfgeschenke im Vorfeld einer Wahl reißen tiefe Löcher in den Staatshaushalt. Um diese Defizite zu finanzieren, muss das US-Finanzministerium massiv neue Staatsanleihen ausgeben. Ein solches Überangebot an Anleihen drückt bei konstanter Nachfrage deren Kurse, was im Gegenzug die Renditen (Zinsen) am langen Ende der Zinskurve nach oben treibt. Investoren fordern in Phasen politischer Unklarheit oder ausufernder Staatsverschuldung schlicht eine höhere Risikoprämie.

Für Gold wirkt der Präsidentschaftszyklus primär über die Kanäle Inflation, Staatsverschuldung und Währungsstärke. Wenn Regierungen im Zuge des Wahlkampfes die Verschuldung massiv nach oben schrauben und das Vertrauen in die langfristige Stabilität der Fiskalpolitik leidet, flammen Inflationsängste auf. Da die Notenbanken im Umfeld von Wahlen zudem oft unter politischem Druck stehen, die Zinsen nicht zu stark anzuheben, sinken die realen (inflationsbereinigten) Renditen. In diesem Umfeld blüht Gold als klassischer "sicherer Hafen" und Inflationsschutz auf, da es im Gegensatz zu Papierwährungen nicht beliebig vermehrt werden kann.

Bei Rohöl und anderen zyklischen Rohstoffen greift der Zyklus über die geopolitische und regulatorische Schiene. Höhere Staatsausgaben und eine brummende Infrastruktur im Vorwahljahr heizen die industrielle Nachfrage nach Energie direkt an. Gleichzeitig nutzen Regierungen in Wahljahren strategische Ölreserven oder üben Druck auf Förderländer (wie die OPEC) aus, um die Benzinpreise an den Zapfsäulen für die heimischen Wähler niedrig zu halten. Nach der Wahl verschiebt sich das Bild fundamental: Je nachdem, welche Partei gewinnt, dominieren entweder strenge Umweltauflagen und Fracking-Verbote (was das Angebot verknappt und Preise treibt) oder weitreichende Deregulierungen für fossile Energieträger.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der US-Wahlzyklus die Märkte deshalb so massiv bewegt, weil er die fiskalischen Rahmenbedingungen einer Volkswirtschaft künstlich verzerrt. Er zwingt die Politik dazu, in einem 4-Jahres-Takt zwischen wirtschaftlicher Vernunft und wahltaktischer Großzügigkeit hin- und herzuwechseln, wodurch Großinvestoren gezwungen sind, ihre Portfolios über alle Assetklassen hinweg zyklisch anzupassen.

Schwäche bis Mitte Dezember

Die Strategie steigt immer am 7.10. eines Midterm-Years zum Handelsbeginn SHORT in WTI Crude Oil ein und stellt den Trade zum Handelsende des 10.12. glatt. Der saisonale Chart illustriert den typischen Durchschnittsverlauf in Midterm-Jahren.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Die Strategie wird mit einem Stop-Loss acht Prozent über dem Einstieg abgesichert. Natürlich gibt es bei den großen Zyklus-Trades nicht viele Wiederholungen. Ein Mathematiker würde hier von zu wenig Wiederholungen sprechen, als dass es eine statistische Signifikanz hätte. Wir sind Trader und kommen aus der Praxis. Bei einigen Dingen braucht es keine tausend Fälle, um eine Tendenz zu erkennen und sie sinnvoll zu nutzen. Es sollte nur nicht der Fehler gemacht werden, sich von einer derart hohen Trefferquote zu Sorglosigkeit verleiten zu lassen, was dann überdurchschnittlich hohe Einsätze zur Folge haben könnte. Es ist einer von tausenden von Trades, die wir dieses Jahr machen. Entsprechend bekommt er keinesfalls mehr Gewicht.

Der durchschnittliche Gewinn pro Trade ist mit fast 10.000 Dollar absolut beeindruckend. Da sich unsere Zahlen in der Equity auf standardmäßig einen gehandelten Kontrakt beziehen und 1 Dollar im Ölpreis 1000 Dollar im Konto entsprechen, bedeutet dies, dass im Schnitt das Schwarze Gold binnen zwei Monaten um fast 10 Dollar nachgibt.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein seltener, aber extrem lukrativer Trade, der über viele Dekaden erfolgreich performt. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Bear Optionsschein auf WTI Crude Oil

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen unlimited Turbo Bear Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 103,892 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 94 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 10,57. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PK8VAB.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 100 USD

Unterstützungen: 75 USD

Unlimited Turbo Bear Optionsschein auf WTI Crude Oil

Basiswert WTI Crude Oil (Rohöl) WKN PK8VAB ISIN DE000PK8VAB5 Basispreis 103,892 USD K.O.-Schwelle 103,892 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 10,57 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.