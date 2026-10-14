Trump kündigt massive Erschließung von Rohstoffen in Grönland an

Reuters · Uhr
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Bangalore, ⁠14. Okt (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine umfassende Erschließung von Öl-, Gas- und Mineralvorkommen in Grönland angekündigt. Dies stehe kurz bevor, teilte Trump ‌am Mittwoch auf seiner Online-Plattform Truth Social mit. Details zu den Plänen nannte er nicht. ⁠Es ⁠gebe Experten, die davon ausgingen, dass die Menge an leicht verfügbarem Öl weitaus größer sei als in fast jedem anderen Land der Welt, erklärte er.

Die USA hatten sich ‌vergangenen Monat mit Dänemark und ‌Grönland auf eine dauerhafte Ausweitung ihrer Militärpräsenz auf der Insel geeinigt. Dänemark und Grönland betonten, ⁠dass die Souveränität Grönlands damit aber nicht beeinträchtigt ‌sei. Ein künftiger Angriff ⁠auf die USA müsse über Grönland erfolgen, schrieb Trump am Mittwoch weiter. Die US-Verteidigung werde dort routinemäßig Drohnen, Raketen oder ‌andere noch nicht ⁠einmal erdachte Waffen abfangen. ⁠Die Einigung soll die Spannungen zwischen den beteiligten Ländern beenden. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt gedroht, das strategisch wichtig gelegene Grönland unter US-Kontrolle bringen zu wollen.

(Bericht von Rhea Rose Abraham, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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