Ukraine beklagt Starlink-Einschränkung - Angriffe auf Energieanlagen

- von Dan Peleschuk ⁠und Yuliia Dysa

Kiew, 14. Okt (Reuters) - Die Ukraine wirft dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX vor, die Nutzung des Satellitennetzwerks Starlink eingeschränkt und damit die eigene Drohnenabwehr sowie die Luftverteidigung geschwächt zu haben. Gleichzeitig beschädigten russische Raketen- und Drohnenangriffe zahlreiche Kraftwerke im Land. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Attacken am Mittwoch als "demonstrative Respektlosigkeit" gegenüber US-Präsident Donald Trump. Die Beziehungen zwischen Kiew und Washington haben sich zuletzt deutlich verschlechtert.

Militärvertreter in Kiew erklärten, SpaceX habe ohne Vorwarnung die Funktion der militärischen Starlink-Terminals bei hohen Geschwindigkeiten unterbrochen. Dies verhindere den Einsatz der Satelliten zur Steuerung ‌von Drohnen. "Unsere Verteidigungsstreitkräfte haben keine Vorwarnung vor dieser Einschränkung erhalten, und dies führte zum Abbruch mehrerer Missionen", schrieb der Präsidentschaftsberater Serhij Beskrestnow auf Telegram. SpaceX habe ein Tempolimit von 160 Kilometern pro Stunde eingeführt. Insidern im Verteidigungsministerium zufolge steht man mit dem Unternehmen, der US-Regierung und der Nato in Kontakt.

Einige Einheiten berichteten demnach, ⁠Starlink funktioniere teils erst ab ⁠Geschwindigkeiten von unter 72 Kilometern pro Stunde. Polens Außenminister Radoslaw Sikorski kritisierte SpaceX-Chef Elon Musk auf der Plattform X scharf: "Hey, @elonmusk, großer Macher, spielst du wieder Politik mit deinen Produkten? Als deine europäischen Kunden beobachten wir dich." Polen bezahlt die Starlink-Abonnements für die Ukraine. An der Börse legten die Aktien des europäischen Satellitenbetreibers Eutelsat deutlich zu. Einige Investoren setzen darauf, dass europäische Anbieter von den wachsenden Spannungen zwischen Washington und Kiew profitieren könnten.

"DAS IST FÜR MICH ENTSCHEIDEND"

Die Einschränkungen nähren in der Ukraine Befürchtungen, die USA könnten die Unterstützung auf dem Schlachtfeld reduzieren, um Kiew zu Zugeständnissen zu zwingen. Trump hatte in der vergangenen Woche Sanktionen gegen russischen Diesel aufgehoben und Selenskyj öffentlich kritisiert. ‌Angesichts gestiegener Kraftstoffpreise infolge eines von ihm begonnenen Krieges gegen den Iran forderte Trump die Ukraine auf, ‌Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen. Zudem legte er nahe, die Ukrainer sollten ihre Führung austauschen. Insidern zufolge haben die USA zudem gedroht, Geheimdienstinformationen zur Frühwarnung vor Raketenangriffen zurückzuhalten, um Druck auf Kiew auszuüben. Starlink gilt als unverzichtbar für die ukrainische Kommunikation und Drohnensteuerung, funktioniert jedoch nicht innerhalb Russlands. Für Schläge gegen die russische Ölindustrie nutzt die Ukraine andere Kommunikationsmittel.

Bundesaußenminister Johann Wadephul geht nach ⁠eigenen Worten davon aus, dass die USA die Ukraine weiter unterstützen werden. Er erkenne nicht, "dass es eine substanzielle Verringerung der amerikanischen Hilfen für die Ukraine gibt", sagte Wadephul ‌bei einer Pressekonferenz mit der bulgarischen Außenministerin Welislawa Petrowa-Schamowa in Berlin. "Das ist für mich entscheidend." ⁠Es müssten nun schnellstmöglich Gespräche zwischen der Ukraine und Russland organisiert werden. Zudem forderte der Minister eine sofortige Waffenruhe für die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer, um Versorgungsengpässe bei Nahrungsmitteln für den globalen Süden zu verhindern.

"GEZIELT UND DEMONSTRATIV"

Unterdessen hielten die russischen Attacken am Mittwoch an. In der westukrainischen Stadt Luzk wurden nach Angaben des Gouverneurs sechs Menschen getötet, als eine Drohne ein Lagerhaus und ein Wohngebäude beschädigte. In Kiew starben bei nächtlichen Luftschlägen auf ein ‌Wohnhaus zwei Menschen, 21 weitere wurden verletzt. Landesweit fiel für mindestens 600.000 Menschen der Strom ⁠aus. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte Treffer auf vier Kraftwerke in und ⁠um Kiew sowie zwei in Charkiw. Selenskyj erklärte, insgesamt seien mehr als 30 Energieanlagen beschädigt worden. Die ukrainische Luftwaffe konnte nach eigenen Angaben lediglich vier von 39 russischen Raketen abfangen, was am akuten Mangel an Luftabwehrwaffen liegt.

Ukrainische Regierungsvertreter erklärten zudem, man habe erneut keine Vorwarnung von westlichen Partnern vor den Angriffen erhalten. Selenskyj betonte, die Ukraine sei bereit, eine Energie-Waffenruhe einzuhalten, werde sich jedoch nicht unbegrenzt zurückhalten, wenn Russland die Vereinbarung ignoriere. "Russland nimmt die Erklärungen des US-Präsidenten nicht ernst", schrieb Selenskyj auf X. "Der Schlag war in seinem Ausmaß völlig gezielt und demonstrativ – Russland hat den USA gegenüber noch nie eine derart ostentative Respektlosigkeit gezeigt." Neben der Energieinfrastruktur gerieten am Mittwoch zudem staatliche Eisenbahnanlagen in fünf Regionen der Ukraine unter Beschuss, wie Unternehmenschef Serhij Korezkyj mitteilte.

Die Ukraine griff unterdessen das größte russische Rechenzentrum in Balakowo mit Drohnen an. Die Anlage des staatlich kontrollierten Finanz- und Technologiekonzerns Sberbank soll ab 2027 den leistungsstärksten Supercomputer des Landes beherbergen. Sberbank-Vizechef Alexander Wedjachin bestätigte den Angriff am Mittwoch, ⁠erklärte jedoch, dass alle Systeme und Dienste normal und ohne Unterbrechungen liefen. Die Attacke reiht sich in eine Serie von Angriffen auf die russische Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) ein, bei der in der vergangenen Woche zudem drei Rechenzentren des Technologiekonzerns Yandex getroffen wurden.

(Mitarbeit Max Hunder, Tom Balmforth und Gianluca Lo Nostro; Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)