Umsatz im dritten Quartal 2026

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Umsatz im dritten Quartal 2026

14.10.2026 / 06:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 14. Oktober 2026.

Medienmitteilung (PDF)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

Falls Sie sich aus der Verteilerliste abmelden möchten, klicken Sie bitte hier: Abmelden

Freundliche Grüsse

Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel. +41 41 749 65 86
www.bossard.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Schweiz
Telefon:+41 41 749 65 86
Fax:+41 41 749 6021
E-Mail:investor@bossard.com
Internet:www.bossard.com
ISIN:CH0238627142
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2415314
Ende der MitteilungEQS News-Service

2415314 14.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bossard Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen