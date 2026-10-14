US-Anleihen: Überraschend hohe US-Inflation belastet die Kurse

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach einem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) ging um 0,33 Prozent auf 104,39 Punkte zurück. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 5,26 Prozent. Sie näherte sich damit wieder dem höchsten Stand seit 2002, der in der vergangenen Woche bei 5,36 Prozent erreicht worden war.

Am Nachmittag sorgten Preisdaten aus den USA für eine deutliche Kursbewegung am Markt für Staatsanleihen. Nachdem die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit vor der Veröffentlichung der Preisdaten zunächst bei 5,18 Prozent gehandelt worden war, legte sie in kurzer Zeit bis auf 5,32 Prozent zu, bevor eine Gegenbewegung einsetzte.

Im September war die US-Inflation auf 3,7 Prozent gestiegen, von zuvor 3,4 Prozent. Der Markt hatte nur eine Jahresrate von 3,6 Prozent erwartet. Auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel war stärker als erwartet gestiegen.

"Unter dem Eindruck der deutlich erhöhten Benzin- und Dieselpreise ist der Verbraucherpreisindex im September kräftig gestiegen", kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba die Inflationsdaten. Die Jahresrate liege nicht nur oberhalb der Konsensschätzung, sondern auch deutlich oberhalb der Zielmarke der US-Notenbank. "Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden somit wieder etwas angeheizt", sagte Umlauf und begründete damit den Anstieg der Renditen./jkr/he