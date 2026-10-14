Überraschend stark gestiegene Verbraucherpreise in den USA haben am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt größere Sprünge nach oben verhindert. Zum Ende des Xetra-Handels stand für den Dax ein Plus von 0,15 Prozent auf 25.299 Zähler zu Buche. Zwischenzeitlich hatte der deutsche Leitindex in der Spitze um 0,75 Prozent zugelegt. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel schloss 0,10 Prozent höher bei 30.050 Punkten.

Hohe Preise für Kraftstoff und Heizöl haben die Inflation in den USA im September überraschend stark angetrieben. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu und damit stärker als Experten im Mittel erwartet hatten. Im August hatte die Inflationsrate noch bei 3,4 Prozent gelegen.

Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank zeigte sich vergleichsweise gelassen: "Von klaren Zweitrundeneffekten kann bislang immer noch nicht die Rede sein". Als Zweitrundeneffekte bezeichnet man die Reaktionen von Unternehmen und Arbeitnehmern auf einen ersten Preisschock, wodurch sich die Teuerung weiter verstärkt. Aus Sicht der US-Notenbank Fed stehe dieses Jahr noch eine Zinsanhebung an, so Gitzel. "Danach sollen dann keine weiteren Zinsanhebungen folgen".

ASML glänzt mit starkem Ausblick

Unterstützung für die Börsen in ganz Europa gab es außerdem durch Daten aus China. Dort überraschten starke Ex- und Importdaten sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise positiv. Hinzu kommt eine allgemeine moderate Erholung im Technologiesektor, die von starken Quartalszahlen des niederländischen Chipindustrie-Ausrüsters ASML untermauert wird.

"Der angehobene Ausblick und die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Chipfertigungsanlagen bestätigen die Stärke des KI-Investitionsbooms", hieß es vom Anbieter von Handelsstrategien Index Radar.

Hierzulande konnte Infineon diese Steilvorlage am Nachmittag jedoch nicht halten. Nachdem das Papier im frühen Handel zunächst zulegte, drehte die Aktie im Verlauf ins Minus und verlor rund zwei Prozent.

Kion fängt sich nach Kursrutsch – Jungheinrich zieht mit

Die Kion-Aktie stieg im MDax nach einem kurzen heftigen Kursrutsch am Nachmittag um 0,3 Prozent. Der vom Unternehmen gesenkte Jahresausblick und die Verschiebung mittelfristiger Ziele wegen einer schwachen Stapler-Nachfrage irritierten die Anleger nicht allzu lange.

Kion hatte erst kürzlich eine träge Geschäftsentwicklung signalisiert. Zudem hat sich der Aktienkurs 2026 bereits fast halbiert. Die Anteile von Konkurrent Jungheinrich vollzogen nach den Kion-Nachrichten eine ähnliche Kursentwicklung: Nach einem deutlichen Rücksetzer stand letztlich ein Plus von sogar 2,7 Prozent auf der Kurstafel.

Überraschend hohe US-Inflation setzt Euro und Goldpreis massiv unter Druck

Eine überraschend hohe US-Inflation hat dem Dollar am Mittwoch Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Am Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1114 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2025. Zum Mittwochabend notiert der Euro 0,75 Prozent schwächer.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten auf 1,1195 (Dienstag: 1,1188) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8932 (0,8938) Euro. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.095 Dollar. Das waren rund 65 Dollar weniger als am Vortag. Gold litt wie der Euro auch unter den starken Inflationsdaten, die eine Zinsanhebung dort wahrscheinlicher machen. Das zinslose Edelmetall reagiert empfindlich auf die Aussicht auf steigende Zinsen.

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(mit Material von dpa-AFX)