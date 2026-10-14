Verurteilter Signa-Gründer Benko kommt in Hausarrest

Wien, 14. ⁠Okt (Reuters) - Der österreichische Immobilienunternehmer und Signa-Gründer Rene Benko kommt aus der Untersuchungshaft frei und wird stattdessen in den elektronisch überwachten Hausarrest verlegt. Dies hat das Landesgericht Innsbruck am Mittwoch nach einer Haftprüfungsverhandlung entschieden. Die Untersuchungshaft werde wegen Tatbegehungsgefahr zwar grundsätzlich fortgesetzt, aber ‌in Form des Hausarrests vollzogen, teilte das Gericht mit. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) meldete umgehend Beschwerde gegen die Entscheidung an.

Dem Gericht zufolge wird der Hausarrest ⁠mit einer elektronischen ⁠Fußfessel überwacht. Das Gericht wies Benko außerdem an, zu bestimmten Personen aus dem Umfeld seiner früheren Signa-Gruppe sowie der Ingbe Privatstiftung keinen Kontakt aufzunehmen. In der Stiftung sind wesentliche Vermögenswerte der Familie Benko gebündelt.

Sein Verteidiger Norbert Wess bezeichnete die Entscheidung auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters als erfreulich. Das Gericht sei dem Standpunkt ‌der Verteidigung gefolgt, dass sich Benko im Hausarrest besser ‌auf den bevorstehenden Prozess vorbereiten könne. Wess erklärte, in der Justizanstalt sei es seinem Mandanten von der WKStA verwehrt worden, auf seinen eigenen historischen Datenbestand zuzugreifen. Für den Hausarrest ⁠sei in Innsbruck eine rund 60 Quadratmeter große Wohnung angemietet worden, auch zum ‌Schutz von Benkos familiärem Umfeld, sagte der ⁠Anwalt.

Gegen Benko wird im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Signa-Gruppe in mehreren Verfahrenssträngen wegen verschiedener Wirtschaftsdelikte ermittelt. Erst im September war der 49-Jährige rechtskräftig zu 30 Monaten Haft wegen betrügerischer Krida, eines Insolvenzdelikts zulasten von Gläubigern, ‌verurteilt worden. Benko sitzt seit Januar ⁠2025 in Untersuchungshaft. Damit hat er ⁠inzwischen rund 21 Monate Freiheitsentzug hinter sich. Im November muss er sich erneut vor Gericht verantworten. Die WKStA wirft ihm unter anderem schweren Betrug im Zusammenhang mit einer Garantie gegenüber dem früheren Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner und dessen Familienstiftung vor.

Die Signa-Gruppe war Ende 2023 in die Insolvenz geschlittert und hatte damit eine der größten Pleiten der österreichischen Wirtschaftsgeschichte ausgelöst. Zu dem Konglomerat gehörten unter anderem die deutsche Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sowie zahlreiche prestigeträchtige Immobilien in ⁠deutschen und österreichischen Innenstädten.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)