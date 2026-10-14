Vor US-Inflationsdaten: Dax dürfte im Plus starten

Der Dax wird am Mittwoch vor weiteren Quartalsberichten aus den USA und der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten zunächst etwas höher erwartet. Der XDax signalisiert für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.320 Punkte.

Insgesamt ist der Dax in dieser Woche bislang kaum vorangekommen. Die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig. Sollten sie höher als erwartet ausfallen und Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed interpretieren, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten.

Sie hatten in dieser Woche bereits deutliche Abgaben verzeichnet, in Asien befanden sie sich am Mittwoch aber auf Erholungskurs. In der Berichtssaison stehen weitere US-Banken sowie in Europa der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML mit Quartalszahlen auf der Agenda. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau.

US-Börsen am Dienstag leicht im Minus

An den US-Börsen ist der Handel auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt gewesen. Erneute, teils deutliche Verluste bei Technologiewerten und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen trübten die Stimmung. Im späten Handel stützten Aussagen eines Geldpolitikers den Aktienmarkt.

Der Präsident der Fed-Bank von New York, John Williams, hält in diesem Jahr zwar wegen der hohen Teuerung noch eine weitere Zinserhöhung für angemessen, glaubt jedoch nicht, dass 2027 eine erneute Anhebung der Zinsen notwendig sein wird. Unter dem Strich gaben die wichtigsten Indizes leicht nach.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 30.569 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel geringfügig auf 7.805 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,35 Prozent auf 51.670 Punkte.

Kospi nach starken Vortagesverlust Mittwoch mit Gewinn

Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Nachmittag haben die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Mittwoch sich durchaus freundlich präsentiert. Tags zuvor hatten schwache Techwerte vor allem den koreanischen Kospi-Index belastet, was sich nun teils umkehrte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 68.097 +0,47 Prozent CSI 300 4.244 -0,75 Prozent Hang Seng 24.426 +0,33 Prozent Kospi 6.088 +0,86 Prozent

Der Kospi-Index ist bisher mit einem Plus von 0,9 Prozent der stärkste der großen asiatischen Märkte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zur Wochenmitte im späten Handel um 0,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong notierte 0,5 Prozent im Plus, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen moderat nachgab. Der australische S&P ASX 200 sank, in Indien gab es wenig Bewegung.

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 121,15 +0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,46 -0,00 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,20 -0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohöl-Märkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 106,28 Dollar +0,59 Dollar WTI 94,71 Dollar +0,57 Dollar

Umstufungen von Aktien

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,00 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'

BERENBERG STARTET CARMILA MIT 'BUY' - ZIEL 18,10 EUR

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3004 (2886) CHF - 'UNDERPERFORM'

JEFFERIES HEBT PENNON GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 380 (500) PENCE

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 20,70 (19,20) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT SWISS RE AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 110 (130) CHF

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VINCI AUF 139 (142) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 14,50 (16,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 29 (32) EUR - 'OVERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)

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