Aixtron übertrifft mit Auftragseingang und Profitabilität die Erwartungen

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HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat im dritten Quartal beim Auftragseingang und der operativen Profitabilität die Analystenerwartungen übertroffen. Der vorläufige Auftragseingang betrage rund 275 Millionen Euro nach 124,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Analysten hatten nur 214,6 Millionen Euro erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibe unverändert, hieß es nach den Eckdaten weiter. Auf Tradegate legte die Aktie um rund vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal von 119,6 Millionen im Vorjahr auf rund 184 Millionen Euro. Er liege damit in der prognostizierten Bandbreite. Ein vorteilhafter Produktmix sorgte bei der Profitabilität aber für einen kräftigen Sprung. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) erhöhte sich von 15,4 auf rund 57 Millionen Euro. Die operative Marge (Ebit) verbesserte sich von 13 auf 31 Prozent. Beides liege über den Markterwartungen.

Der vollständige Quartalsbericht soll am 29. Oktober veröffentlicht werden./jha/la

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