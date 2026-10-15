Douglas mit weiterem Stabilisierungsversuch nach Rekordtief

Die Aktien von Douglas haben am Donnerstag auf eine Personalie positiv reagiert. Am frühen Nachmittag befanden sie sich mit plus 1,2 Prozent unter den besten Werten im schwachen Nebenwerteindex SDax. Sie versuchen sich nach dem vor wenigen Tagen erreichten Rekordtief weiter zu stabilisieren.

Die angeschlagene Parfümeriekette tauscht den Chef aus. Auf den bisherigen Unternehmenschef Sander van der Laan folgt im November Jean-Marc Bellaiche. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies hält diesen Wechsel angesichts mehrerer Gewinnwarnungen seit dem Börsengang 2024 für einen logischen nächsten Schritt nach dem Wechsel des Finanzvorstands 2025.

Auch wenn er sich zu dem neuen Chef noch keine konkrete Meinung gebildet habe, könnte der Führungswechsel eine Gelegenheit bieten, bei der Umsetzung der Unternehmensziele voranzukommen und das Vertrauen der Anleger im Laufe der Zeit zu verbessern, so der Experte.