AKTIE IM FOKUS: Nordea unter Druck

HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Nordea-Aktien sind am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gekommen. Die Aktie fiel nach Quartalszahlen und Neuigkeiten zum Thema Aktienrückkauf um 5,4 Prozent. Sie setzte damit den kurzfristigen Abwärtstrend fort und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Die Zahlen hätten mehr oder minder im Rahmen der Erwartungen gelegen, betonten die Analysten von Jefferies. Auch die Kostenkontrolle bleibe solide.

Allerdings hat die Bank im Rahmen des Quartalsberichts angekündigt, wegen der derzeit laufenden Überprüfung der Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst keine weiteren eigenen Aktien zurückzukaufen./mf/stk