ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Jenoptik auf 52 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor Quartalszahlen von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte um 10 Prozent gestiegen sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Hightech-Unternehmens erwartet der Experte 19 Prozent über Vorjahr./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
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