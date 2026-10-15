ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Jenoptik auf 52 Euro - 'Buy'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor Quartalszahlen von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte um 10 Prozent gestiegen sein, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Hightech-Unternehmens erwartet der Experte 19 Prozent über Vorjahr./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

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