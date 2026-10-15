ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Air Liquide auf 166 Euro - 'Neutral'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide vor Quartalszahlen von 162 auf 166 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Industriegasekonzern aktualisiert, um den neuesten Branchenindikatoren sowie den jüngsten Äußerungen des Managements Rechnung zu tragen, schrieb Chetan Udeshi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das dritte Quartal reduzierte er seine Prognose für das organische Umsatzwachstum ein wenig./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

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