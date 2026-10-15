ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
PlusBörsenspiel "Trader 2026"
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße