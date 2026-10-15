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APA ots news: Drei baut mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband das dichteste Wettermessnetz des Burgenlands.

Bis zu 60 neue professionelle Wetterstationen an  
Feuerwehrstandorten schaffen präzise flächendeckende 
Wetterdaten für Einsatzkräfte und Bevölkerung. 

Eisenstadt (APA-ots) - Extremwetterereignisse nehmen zu und stellen  
Einsatzorganisationen 
vor immer größere Herausforderungen. Um Wetterentwicklungen künftig 
noch präziser und früher zu erkennen, baut Drei gemeinsam mit dem 
Burgenländischen Landesfeuerwehrverband das Drei Wetter Messnetz im 
Burgenland massiv aus. Bis Ende des Jahres sollen bis zu 60 
professionelle Wetterstationen an Feuerwehrstandorten im gesamten 
Bundesland errichtet werden. Damit entsteht das dichteste 
Wetterstationsnetz des Burgenlands und eine neue Grundlage für mehr 
Sicherheit bei Unwettern und Naturgefahren. 

Das Projekt ist Teil des österreichweiten Ausbauprogramms von Drei 
Wetter. Ziel ist der Aufbau des modernsten und dichtesten 
Wettermessnetzes Österreichs mit rund 1.000 professionellen 
Wetterstationen. Die neuen Messpunkte liefern hochauflösende 
Wetterdaten in Echtzeit und verbessern damit Wetterprognosen, 
Unwetterwarnungen und die Einsatzplanung von Feuerwehren und anderen 
Organisationen. 

Zwtl.: Echtzeitdaten, direkt aus den Regionen für schnellere, bessere 
Entscheidungen. 

Die neuen Wetterstationen liefern hochaufgelöste Messwerte zu 
Temperatur, Niederschlag, Wind und weiteren Wetterparametern direkt 
aus den Gemeinden und Regionen, in denen sie benötigt werden. Je 
dichter das Messnetz, desto genauer können Wetterentwicklungen 
erfasst und prognostiziert werden. Starkregen, Gewitterzellen oder 
Sturmereignisse lassen sich dadurch früher erkennen und präziser 
lokalisieren. 
Für die Feuerwehren bedeutet das eine deutlich verbesserte Grundlage 
für Lagebeurteilungen und Einsatzentscheidungen. Die zusätzlichen 
Echtzeitdaten ermöglichen es, auf lokale Wetterentwicklungen rascher 
zu reagieren und Einsätze noch gezielter zu planen. 

Zwtl.: Von der Messung zur Entscheidung: Wetterdaten direkt in der 
Leitstelle. 

Damit die gewonnenen Daten unmittelbar in der Einsatzpraxis 
genutzt werden können, stellt Drei gemeinsam mit seinem Wetterpartner 
Kachelmannwetter dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband ein 
eigenes Wetter-Dashboard zur Verfügung. 
Das System bündelt Radar- und Satellitendaten, die Messwerte der 
neuen Wetterstationen sowie hochaufgelöste Prognosekarten auf einer 
zentralen Plattform. So werden Wetterdaten in Echtzeit zu konkreten 
Entscheidungsgrundlagen: Einsatzleitungen erkennen herannahende 
Unwetterzellen oder Starkregenereignisse frühzeitig, können 
Einsatzkräfte gezielt vorbereiten und Ressourcen vorausschauend 
planen. 

Zwtl.: Was bedeutet das konkret für das Burgenland? 

Mit bis zu 60 neuen Wetterstationen entsteht ein flächendeckendes 
Netz lokaler Messpunkte, das dreimal so dicht ist wie das bestehende 
Messnetz. Dadurch wird eine Wettererfassung im Burgenland möglich, 
die präziser und flächendeckender ist als je zuvor und lokale 
Unterschiede des Wettergeschehens erstmals umfassend sichtbar macht. 
Die gewonnenen Daten schaffen eine wertvolle Grundlage für die 
öffentliche Sicherheit, den Katastrophenschutz und die 
Daseinsvorsorge. 

Zwtl.: Mehr Sicherheit für Einsatzkräfte und Bevölkerung. 

Franz Kropf, Landesfeuerwehrkommandant: 
"Die Auswirkungen von Extremwetterereignissen sind auch im Burgenland 
zunehmend spürbar. Für schnelle und sichere Entscheidungen im Einsatz 
sind präzise Wetterinformationen heute wichtiger denn je. Mit dieser 
Kooperation schaffen wir eine wertvolle Grundlage für die Feuerwehren 
im ganzen Land. Die neuen Wetterstationen liefern Daten direkt aus 
den Gemeinden und unterstützen unsere Einsatzkräfte dabei, 
Gefahrenlagen frühzeitig zu erkennen und die Bevölkerung bestmöglich 
zu schützen." 

Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Je dichter unser Wettermessnetz 
wird, desto präziser können wir Wetterentwicklungen erfassen und 
vorhersagen. Mit der Kooperation mit dem Burgenländischen 
Landesfeuerwehrverband schaffen wir die Grundlage für eine noch 
bessere regionale Wetterdatenversorgung und stärken gleichzeitig die 
Resilienz gegenüber Wetterextremen." 

"Die Zusammenarbeit mit dem Burgenländischen 
Landesfeuerwehrverband zeigt, welchen Mehrwert moderne Wetterdaten 
für Einsatzorganisationen und Gemeinden schaffen können. Gemeinsam 
treiben wir den Ausbau eines flächendeckenden Wettermessnetzes weiter 
voran und leisten einen wichtigen Beitrag zur digitalen 
Grundversorgung in Österreich", so Christian Kohl, Senior Head of 
Enterprise bei Drei. 

Über Drei Wetter. 
Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten 
Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen 
spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen 
Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine 
Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine 
frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten 
Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste 
Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen 
Wetterstationen. Nach dem erfolgreichen Start in Vorarlberg mit mehr 
als dreimal so vielen Messstationen wie bisher und dem Ausbau in 
Tirol und Niederösterreich, hat Drei zuletzt in Kooperation mit dem 
Landesfeuerwehrverband Niederösterreich rund 100 neue Drei 
Wetterstationen an Landesfeuerwehr-Gebäuden in ganz Niederösterreich 
errichtet. Durch die Kombination meteorologischer Expertise, 
technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht 
Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für 
alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter 

FAQs zu Drei Wetter 

Was ist Drei Wetter? 
Drei Wetter ist die Wetterplattform von Drei. Das Projekt kombiniert 
ein österreichweites Netz professioneller Wetterstationen mit 
meteorologischer Expertise und digitalen Wetterservices. Ziel ist es, 
Menschen, Gemeinden, Unternehmen und Einsatzorganisationen mit 
präzisen, lokalen und verlässlichen Wetterinformationen zu versorgen. 

Warum baut Drei ein eigenes Wettermessnetz auf? 
Österreich weist aufgrund seiner vielfältigen Topografie starke 
lokale Wetterunterschiede auf. Für präzise Vorhersagen braucht es 
deshalb möglichst viele lokale Messpunkte. Mit dem Ausbau von rund 
1.000 Wetterstationen schafft Drei die Grundlage für genauere 
Prognosen und frühere Warnungen vor Wetterextremen. Drei bringt seine 
Kompetenz beim Aufbau und Betrieb von Infrastrukturen und seine 
langjährige Expertise bei Kundenbeziehungen und der raschen 
Übermittlung von Informationen an Menschen in Österreich in das neue 
Projekt ein. 

Welche Wetterdaten werden erfasst? 
Die Wetterstationen messen unter anderem Temperatur, Niederschlag, 
Wind und weitere meteorologische Parameter in Echtzeit. Diese Daten 
fließen unmittelbar in Wettermodelle, Prognosen und Warnsysteme ein. 

Welchen Nutzen haben Feuerwehren von den Wetterstationen? 
Die Feuerwehren erhalten präzisere Informationen über aktuelle und 
kommende Wetterentwicklungen direkt aus ihrem Einsatzgebiet. Dadurch 
können Einsatzleitungen Gefahrenlagen früher erkennen, Ressourcen 
gezielter planen und Einsatzkräfte besser schützen. 

Wer sind die Partner hinter Drei Wetter? 
Drei arbeitet bei Drei Wetter mit den Meteorolog:innen rund um Jörg 
Kachelmann sowie mit der auf digitale Umweltmessungen spezialisierten 
Metrilog Data Services GmbH zusammen. Die Partner bündeln 
meteorologische Expertise, Messtechnik und digitale Infrastruktur. 

Wer kann die Angebote von Drei Wetter nutzen? 
Die Lösungen von Drei Wetter richten sich an Gemeinden, 
Einsatzorganisationen, Tourismusregionen, Unternehmen sowie Betreiber 
kritischer Infrastruktur. Darüber hinaus profitieren auch 
Bürger:innen von präziseren Wetterinformationen und Warnungen. 

Warum werden lokale Wetterdaten immer wichtiger? 
Extremwetterereignisse wie Starkregen, Gewitter, Sturm oder 
Hitzewellen treten immer häufiger und oft sehr lokal begrenzt auf. 
Lokale Echtzeitdaten helfen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und 
fundierte Entscheidungen zu treffen. 

Welche Rolle spielt die Kooperation im österreichweiten Ausbau? 
Die Kooperation mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband ist 
ein wichtiger Baustein beim Ausbau des österreichweiten Drei Wetter 
Messnetzes. Mit bis zu 60 neuen Wetterstationen wird das Burgenland 
zu einer der am dichtesten erfassten Wetterregionen Österreichs. 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

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OTS0135    2026-10-15/12:06
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