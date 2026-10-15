APA ots news: UNIQA Studie zu Pensionen: Individuelle Ausgangslage wenig bekannt

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    Großes Interesse an Altersvorsorge trifft auf Wissenslücken,  
finanzielle Belastung und geringe Umsetzung. 

Wien (APA-ots) - - Die finanzielle Lage wird pessimistischer bewertet als  
im Vorjahr 

- Nur 17 Prozent haben ihre spätere Pension berechnet oder berechnen 
lassen 

- Nur 11 Prozent kennen die Differenz zwischen Letzteinkommen und 
Pension 

- Professionelle Beratung bleibt trotz KI entscheidend 

Ein finanziell abgesichertes Leben in der Pension zählt zu den 
größten Vorsorgeanreizen der Österreicher:innen. Doch was am Ende des 
Erwerbsarbeitslebens wirklich herausschaut und wie es sich am besten 
beeinflussen lässt, wissen wenige. Das zeigt die UNIQA Finanzvorsorge 
-Studie 2026 mit Schwerpunkt auf Finanzwissen und Finanzbildung mit 
3029 repräsentativ Befragten zwischen 16 und 60 Jahren, die am 
Donnerstag, 15. Oktober im UNIQA Tower präsentiert wurde. 70 Prozent 
der Befragten interessieren sich wenig überraschend für Möglichkeiten 
der Pensionsvorsorge, 68 Prozent für Höhe und Konditionen ihrer 
späteren Pension. 

" Den Menschen ist bewusst, dass Altersvorsorge wichtig ist. 
Zugleich erkennen wir in unserer diesjährigen Finanzvorsorge-Studie 
große Wissens- und Umsetzungslücken. Die eigentliche Herausforderung 
liegt heute weniger im fehlenden Problembewusstsein als im Schritt 
von der Sorge zur konkreten Planung und Umsetzung ", unterstreicht 
René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der UNIQA Insurance 
Group . 

Aber nur 17 Prozent jener Befragten, die noch nicht in Pension 
sind, haben ihre voraussichtliche staatliche Pension bereits 
berechnet oder berechnen lassen und gar nur elf Prozent der Befragten 
können korrekt oder gut einschätzen, wie viel vom letzten 
Nettoeinkommen in Österreich aktuell durchschnittlich als staatliche 
Pension übrigbleibt (Nettoersatzrate). Der Gender Pension Gap, also 
die Pensionsdifferenz zwischen Männern und Frauen, real bei 35 bis 40 
Prozent[1], wird von 47 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen 
deutlich unterschätzt. 

" Auch unsere Forschungsarbeiten zeigen, dass viele Frauen die 
Auswirkungen von Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitbeschäftigung auf 
die Höhe ihrer zukünftigen Pension deutlich unterschätzen. Klare 
Information und konkrete Rechenbeispiele unterstützen sie darin, 
diese Effekte realistisch einzuschätzen und bei ihrer Lebensplanung 
zu berücksichtigen ", so Bettina Fuhrmann, Leiterin des 
Kompetenzzentrums für Finanzbildung und des Instituts für 
Wirtschaftspädagogik an der WU Wien . 

Teuerung belastet, Vorsorge rückt in den Hintergrund 

Folgerichtig hat auch nur rund ein Drittel (34 %) bereits 
konkrete Maßnahmen für die finanzielle Absicherung im Alter 
getroffen. Dass dieser Wert gegenüber dem Vorjahr sogar gesunken ist, 
steht auch im Zusammenhang mit der aktuellen finanziellen Belastung 
vieler Haushalte. Weniger als die Hälfte der Befragten (45 %) könnte 
ihre Lebenshaltungskosten bei Verlust der Haupteinnahmequelle für 
mindestens drei Monate decken, ohne sich Geld zu leihen oder 
umzuziehen[2]. Männer stehen hier noch besser da als Frauen (48 % 
gegenüber 42 %). Für mehr als die Hälfte der Befragten, die sich 
häufig Gedanken über ihre finanzielle Situation machen, sind diese in 
ihrem Alltag persönlich belastend. Gegenüber dem Vorjahr ist dieser 
Wert deutlich gestiegen (2026: 53 % vs. 2025: 48 %), besonders 
betroffen sind Frauen: 57 Prozent dieser Gruppe empfinden die 
Gedanken über ihre finanzielle Situation als belastend, bei den 
Männern, die sich häufig Gedanken dazu machen, sind es 49 Prozent. 

Finanzwissen schafft Handlungsspielräume 

Was die persönliche Einschätzung des eigenen Finanz- bzw. 
Veranlagungswissens betrifft, so schätzen dieses im Jahr 2026 nur 26 
Prozent als sehr oder eher hoch ein (2025: 31 %). Frauen schätzen ihr 
Wissen deutlich niedriger ein (18 %) als Männer (34 %). 

Dabei verfügen Personen, die ihr eigenes Finanzwissen als sehr 
oder eher hoch einschätzen, über ein höheres Einkommen und auch 
signifikant häufiger über einen Liquiditätspuffer: 65 Prozent von 
ihnen könnten eine unerwartete Zahlung in Höhe ihres monatlichen 
Einkommens ohne Kredit oder familiäre Hilfe begleichen. Unter jenen 
Personen, die ihr Finanzwissen als sehr oder eher niedrig 
einschätzen, ist der Anteil mit solch einem Liquiditätspuffer 
signifikant niedriger (40 %).[3] 

13 Prozent der Befragten geben an, die steuerlichen Vorteile bei 
langfristig genutzten Lebensversicherungen zu kennen und sich damit 
auszukennen. Weit mehr allerdings (43 %) haben keine Kenntnis davon ( 
51 % der Frauen, 35 % der Männer). 

Von der Sorge ins Handeln 

"Unsere Intuition stößt bei Fragen wie Lebenserwartung, Inflation 
oder Zinseszins an ihre Grenzen. Viele Österreicherinnen und 
Österreicher haben daher nur ein vages Bild ihrer eigenen 
Pensionssituation. Obwohl finanzielle Vorsorge als wichtig erachtet 
wird, bleiben konkrete Vorsorgeschritte häufig aus, so René Knapp . 

" Auch diese ausgeprägte Gegenwartsorientierung der Befragten 
begegnet uns in vielen Studien. Die Vorsorge für die Zukunft, auch 
wenn sie als wichtig erachtet wird, wird dann häufig aufgeschoben. 
Dieser Attitude-Behavior-Gap ist ein ebenfalls häufig 
festzustellendes Phänomen" , ergänzt Bettina Fuhrmann . 

KI hilfreich, menschliche Beratung entscheidend 

Genau hier bleibt auch die persönliche Beratung stark gefragt: 
Denn obwohl Künstliche Intelligenz bei Finanzthemen an Bedeutung 
gewinnt, vertrauen die Befragten bei wichtigen Entscheidungen rund um 
Pension und Vorsorge weiterhin auf den Menschen. " 60 Prozent wäre 
professionelle Beratung bei Entscheidungen zur finanziellen Vorsorge 
grundsätzlich sehr oder eher wichtig. 45 Prozent wären grundsätzlich 
bereit, dafür auch zu bezahlen , weiß Martina Zöchner, Senior 
Research Consultant beim Marktforscher Reppublika Research & 
Analytics: " 70 Prozent würden sich bei Entscheidungen zu Produkten 
für Altersvorsorge und Absicherung trotz KI-Nutzung zusätzlich 
persönlich beraten lassen, 38 Prozent sogar auf jeden Fall. Bei 
unterschiedlichen Empfehlungen bei Finanz- oder 
Versicherungsprodukten würden nur neun Prozent eher der KI folgen, 
aber 44 Prozent eher einer persönlichen Beratung.  Orientierung, 
Einordnung und individuelle Begleitung bleiben also entscheidend auf 
dem Weg von der Erkenntnis zum Handeln. 

Die wichtigsten Ergebnisse der UNIQA Finanzvorsorge-Studie 2026 
zusammengefasst: 

- 70 % interessieren sich für Möglichkeiten der Pensionsvorsorge. 

- Nur 17 % der Befragten, die noch nicht in Pension sind, haben ihre 
voraussichtliche staatliche Pension bereits berechnet oder berechnen 
lassen. 

- Nur 11 % schätzen gut ein, wie viel vom letzten Nettoeinkommen 
durchschnittlich als staatliche Pension übrigbleibt (Nettoersatzrate) 
. 

- 34 % haben bereits konkrete Maßnahmen für ihre finanzielle 
Absicherung im Alter getroffen. 

- 53 % der Personen, die sich häufig Gedanken über ihre finanzielle 
Situation machen, empfinden dies als persönliche Belastung im Alltag 
(2025: 48 %). 

- 45 % könnten ihre Lebenshaltungskosten bei Verlust der 
Haupteinnahmequelle für mindestens drei Monate decken. 

- Menschen mit hoher Einschätzung des eigenen Finanzwissens verfügen 
deutlich häufiger über einen Liquiditätspuffer (d.h. wären häufiger 
in der Lage, eine unerwartete Zahlung in Höhe ihres monatlichen 
Einkommens ohne Kredit oder familiäre Hilfe zu begleichen) als 
Personen, die ihr Finanzwissen eher oder sehr niedrig einschätzen (65 
% vs. 40 %)[4]. 

- 70 % würden sich bei Entscheidungen zu Altersvorsorge und 
Absicherung trotz KI-Nutzung zusätzlich persönlich beraten lassen (38 
% auf jeden Fall, 32 % eher schon). 

Fakten zur Studie 

- Titel: UNIQA Finanzvorsorge-Studie 2026 

- Institut: Reppublika Research & Analytics 

- Methode: Online-Befragung (CAWI) 

- Zeitraum: Ende Mai bis Anfang Juli 2026 

- Stichprobe: 3.029 Personen (16-60 Jahre), repräsentativ für Männer, 
Frauen und die österreichische Bevölkerung insgesamt nach Geschlecht, 
Alter, Bundesland und Bildungsniveau. 

Fotomaterial & Präsentation 

Fotos der Sprecher:innen beim Pressegespräch und die Präsentation 
finden Sie auf der Presse-Webseite von UNIQA. 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeitende und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

[1] https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und- 
soziales/gender-statistiken/pensionen 

[2] Fragestellung in Anlehnung an "OeNB Reports - International 
Survey of Adult Financial Literacy 2023: first results for Austria", 
Voith/Zieser, 2024. Die Originalfragen wurden für die Zwecke dieser 
Studie inhaltlich/sprachlich angepasst; eine direkte Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse ist daher nicht gegeben. 

[3] Fragestellung in Anlehnung an "OeNB Reports - International 
Survey of Adult Financial Literacy 2023: first results for Austria", 
Voith/Zieser, 2024. Die Originalfragen wurden für die Zwecke dieser 
Studie inhaltlich/sprachlich angepasst; eine direkte Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse ist daher nicht gegeben. 

[4] Fragestellung in Anlehnung an "OeNB Reports - International 
Survey of Adult Financial Literacy 2023: first results for Austria", 
Voith/Zieser, 2024. Die Originalfragen wurden für die Zwecke dieser 
Studie inhaltlich/sprachlich angepasst; eine direkte Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse ist daher nicht gegeben. 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0130    2026-10-15/11:57
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