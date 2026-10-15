Bericht: Bundesregierung vor KI-Partnerschaft mit Nvidia

Frankfurt, ⁠15. Okt (Reuters) - Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge eine Partnerschaft mit dem US-Chipkonzern Nvidia schließen, um der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Industrie zum ‌Durchbruch zu verhelfen. Bundeskanzler Friedrich Merz und Nvidia-Chef Jensen Huang planten, die Kooperation am Montag ⁠auf ⁠dem Investitionsgipfel "Invest in Germany" in Berlin zu verkünden, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Regierungs- und Branchenkreise. Der Bund sei bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag in das Projekt ‌zu investieren.

Die Bundesregierung war für ‌eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Mit der Initiative solle das Fundament für den Einsatz von ⁠sogenannter physischer KI gelegt werden, die beispielsweise für ‌das Training von Robotern ⁠und autonomen Fahrzeugen benötigt werde, hieß es in dem Bericht weiter. Die staatliche Anschubfinanzierung solle unter anderem dazu dienen, Rechenkapazitäten ‌auf einer KI-Cloud ⁠der Deutschen Telekomzu mieten. ⁠Nvidia wolle sich mit der Entsendung von Ingenieuren und der Lieferung von Chips an dem Vorhaben beteiligen. An dem Projekt wollen sich dem "Handelsblatt" zufolge etwa ein Dutzend deutsche Unternehmen beteiligen, darunter Siemens, die Volkswagen-Tochter Audi und die KI-Firma Black Forest Labs.

(Bericht von ⁠Sabine Wollrab. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)