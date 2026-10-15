Berliner SPD will doch wieder mit Linkspartei sondieren

Berlin, 14. Okt (Reuters) - ⁠Die SPD im Bundesland Berlin ist nach deutlicher Kritik an den Linken nun doch wieder zu Sondierungen über ein rot-grün-rotes Bündnis bereit. Man werde am Donnerstag die Gespräche mit Linken und Grünen fortsetzen, teilte die Berliner SPD am Mittwochabend mit. Zuvor hatten die Sozialdemokraten ihre Tonlage gegenüber der Linkspartei verschärft. Die Linke habe ‌während der Sondierungen die gemeinsame Grundlage verlassen, hatten die beiden SPD-Landesvorsitzenden Bettina König und Steffen Krach noch am Mittwochmittag mitgeteilt. Die Grünen hatten dagegen nach der Unterbrechung am Dienstag ihre Bereitschaft zur ⁠Fortsetzung der Sondierungen ⁠bekundet.

Das SPD-Duo hatte am Mittag betont, es sei allen klar gewesen, dass die Vereinbarungen die gemeinsame Grundvoraussetzung für den Einstieg in die Sondierungen seien und dass sie für alle drei Seiten gälten: "Diesen Weg hat die Linke gestern verlassen und ein eigenes Papier gemacht, das keinen Bezug auf die gemeinsame Vereinbarung nimmt und wesentliche Bestandteile daraus nicht berücksichtigt." Es gehe um Verlässlichkeit und Vertrauen, beides sei für die begonnenen ‌Sondierungen unabdingbar. Auch der Grünen-Co-Parteichef Felix Banaszak hatte sich von ‌den Berliner Grünen distanziert und der Linken vorgeworfen, Vereinbarungen nicht eingehalten zu haben.

"BAUCHSCHMERZEN"

Zuvor hatte bereits der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, gesagt, seine "Bauchschmerzen" zu den Sondierungsgesprächen in Berlin hätten sich bestätigt. "Ich kann es nicht nachvollziehen, dass ⁠die Linkspartei es nicht schafft, einen klaren Schlussstrich unter den Abgeordneten Ferhat Kocak zu ziehen", fügte er ‌mit Blick auf den Linken-Bundestagsabgeordneten und dessen mutmaßliche Kontakte ⁠zur organisierten Kriminalität hinzu. Zudem könnten sich große Teile der Linkspartei nicht einmal hinter einer Erklärung von Linken, SPD und Grünen gegen Antisemitismus versammeln, die eigentlich nur Selbstverständlichkeiten enthalte. Es geht auch um den nicht vollzogenen Ausschluss einer Linken-Landtagsabgeordneten, der Antisemitismus vorgeworfen wird. CSU-Landesgruppenchef Alexander ‌Hoffmann forderte SPD und Grüne gegenüber den TV-Sendern RTL/ntv ⁠auf, die Sondierungen mit der Linken in ⁠Berlin vollständig zu beenden.

Wiese kritisierte aber auch, dass der CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers nicht seinerseits SPD und Grüne zu einem Kaffee eingeladen habe. Vielleicht wäre dies eine Idee, sagte der SPD-Politiker in Anspielung darauf, dass CDU, SPD und Grüne die Mehrheit für eine sogenannte Kenia-Koalition in Berlin hätten.

Dagegen hatte der Vorsitzende der Partei Die Linke, Luigi Pantisano, die Berliner SPD kritisiert: "Steffen Krach muss sich jetzt fragen lassen, ob er sich dem Druck aus dem Kanzleramt beugt, statt gemeinsam die Interessen der Berlinerinnen und Berliner zu vertreten." Die Berliner Linke habe alle Vereinbarungen eingehalten. Alle 44 Abgeordneten seiner Partei ⁠hätten sich unmissverständlich gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens ausgesprochen.

(Bericht von Andreas Rinke, Tanja Daube; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)