Bundesbank: Europäische Bankenregulierung gezielt vereinfachen

Berlin, 15. ⁠Okt (Reuters) - Die europäische Bankenregulierung sollte aus Sicht der Bundesbank gezielt vereinfacht werden, ohne die Stabilität des Finanzsystems zu gefährden. Insbesondere kleinere Institute hätten einen "überproportional hohen Erfüllungsaufwand" in Bezug auf regulatorische Vorschriften, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten ‌Aufsatz aus dem Monatsbericht der deutschen Zentralbank: "Der stetig gewachsene Umfang und die zunehmende Komplexität des regulatorischen Rahmenwerks verstärken diese Problematik." Eine überproportionale regulatorische Belastung ⁠könne Markteintritte ⁠und Innovationen hemmen sowie Marktkonzentrationen begünstigen.

Die administrative Belastung sei für kleinere und weniger komplexe Institute im aktuellen Rahmenwerk besonders hoch. Ein eigenständiges europäisches Kleinbankenregime könnte aus Sicht der Bundesbank über die bisher isolierten Erleichterungen für solche Geldhäuser hinausgehen. Es könnte demnach die regulatorischen Anforderungen stärker an die Größe, ‌das Geschäftsmodell und das Risikoprofil der Institute anpassen: "Ein ‌möglicher Verlust der Risikosensitivität in den Anforderungen für diese Banken sollte jedoch stets durch konservativere Vorgaben für Eigenmittel ausgeglichen werden", forderte die Bundesbank.

Die Regulierung müsse vereinfacht ⁠werden, ohne die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors zu verringern. Reformvorhaben dürften nicht zu einer ‌Schwächung des Bankensystems oder einer pauschalen ⁠Absenkung von Anforderungen führen. Vielmehr sollte Regulierung so gestaltet werden, dass sie ihre Ziele einfacher, transparenter und wirksamer erreiche. Eine solche "Vereinfachung ohne Deregulierung" sei von zentraler Bedeutung. Ein widerstandsfähiges Bankensystem sichere die verlässliche ‌Kreditversorgung der Realwirtschaft auch in Stressphasen ⁠und stärke damit die Wettbewerbsfähigkeit Europas.

"ZEITPLAN ⁠IST AMBITIONIERT"

Die Europäische Kommission hat bereits einen Prozess zur Weiterentwicklung der europäischen Bankenregulierung angestoßen. Sie will im ersten Quartal 2027 konkrete Gesetzgebungsvorschläge dazu vorlegen und den Prozess bis Ende kommenden Jahres im Rahmen des Fahrplans "Ein Europa, ein Markt" abschließen. "Der Zeitplan ist angesichts der Breite und Komplexität der vorgesehenen Änderungen ambitioniert", erklärte die Bundesbank. Die angekündigte Gesetzgebung biete allerdings die Chance, die europäische Bankenregulierung strukturell zu vereinfachen und bestehende Schwachstellen zu ⁠beheben.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)