CDU-Wirtschaftsrat: EU-Gipfel soll Kurswechsel bei Auto-Regulierung bringen

Berlin, 15. ⁠Okt (Reuters) - Der Wirtschaftsrat der CDU pocht darauf, dass der EU-Gipfel endgültig einen Kurswechsel für mehr Technologieoffenheit in der europäischen Fahrzeugregulierung einschlagen soll. "Die vorgeschlagene Lockerung des faktischen Verbrenner-Aus ab 2035 ist ein ‌erster Schritt, darf jedoch keine rein symbolische Öffnung bleiben", heißt es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Positionspapier des ⁠Wirtschaftsrates. "Neben batterieelektrischen ⁠Antrieben müssen auch Wasserstoff, E-Fuels und Biokraftstoffe entsprechend ihrer tatsächlichen Klimawirkung anerkannt werden – auch für die Bestandsflotte." Zudem wird gefordert, dass die bereits vorgeschlagene Lockerung auf 80 Prozent CO₂-Reduktion ab 2035 nicht durch enge Anrechnungsgrenzen "praktisch wirkungslos" blieben. Und ‌auch für Bestandsflotte müsse die Regelung gelten, ‌dass auch mit Biokraftstoffen, Biomethan und E-Fuels zur CO₂-Minderung beitragen werden kann. Verbindliche Elektroautoquoten für Mietwagen- und Unternehmensflotten lehnt der Wirtschaftsrat ⁠ab.

Er warnt zudem, dass Vereinbarungen nicht durch neue regulatorische Belastungen ‌für die Autobranche an anderer Stelle ⁠konterkariert werden dürften. Dies gelte insbesondere für den geplanten Industrial Accelerator Act (IAA). "Made in Europe"-Vorgaben sowie zusätzliche Herkunfts- und Materialanforderungen würden erhebliche neue bürokratische und wirtschaftliche Belastungen ‌für die Firmen bedeuten. Eine ⁠Alternative wäre ein "Made with Europe"-Ansatz, ⁠der nicht nur EU-Staaten, sondern auch Partnerdrittländer wie die Türkei umfassen könnte. "Die europäische Automobilindustrie braucht keinen neuen Protektionismus, sondern wettbewerbsfähige Standortbedingungen, weniger Bürokratie, Technologieoffenheit und freien Wettbewerb", heißt es.

Generalsekretär Wolfgang Steiger warnte zudem vor neuen Handelskonflikten. "Die EU eine solche Kurskorrektur nicht durch völlig übertriebene, neue protektionistische Vorgaben im Industrial Accelerator Act konterkarieren – sonst droht bereits der nächste ⁠Handelskonflikt", sagte er Reuters.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)