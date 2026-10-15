Chefwechsel bei Douglas - Franzose rückt an Konzernspitze

Frankfurt, 14. ⁠Okt (Reuters) - Der französische Manager Jean-Marc Bellaiche wird neuer Vorstandsvorsitzender des Parfümeriekonzerns Douglas. Der Aufsichtsrat habe den 56-Jährigen mit Wirkung zum 1. November 2026 für eine Amtszeit von vier Jahren zum ‌Nachfolger von Sander van der Laan bestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Van der Laan habe ⁠entschieden, sich ⁠nach einer 36-jährigen Karriere im Einzelhandel aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. Der Wechsel an der Spitze sei sorgfältig vorbereitet worden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, erklärte Aufsichtsratschef Henning Kreke.

Van der Laan stand seit Oktober 2022 an der ‌Spitze der Gruppe und führte das ‌Unternehmen im Jahr 2024 an die Börse. Sein Nachfolger Bellaiche war zuvor unter anderem für die Strategieberatung Boston Consulting Group sowie ⁠den US-Juwelier Tiffany & Co tätig. Nach Stationen bei Technologieunternehmen leitete ‌er ab 2020 die französische ⁠Warenhauskette Printemps und war zuletzt Chef des Luxus-Resort-Betreibers Sani/Ikos.

Der Führungswechsel fällt in eine wirtschaftlich herausfordernde Phase für das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Wegen einer mauen ‌Kauflaune der Verbraucher in den ⁠europäischen Kernmärkten und intensiver Preiskämpfe ⁠hatte Douglas im dritten Quartal einen Verlust von 2,6 Millionen Euro verbucht, wie der Konzern im August bekanntgab. Der Umsatz schrumpfte in dem Dreimonatszeitraum um zwei Prozent auf knapp eine Milliarde Euro. Angesichts der Verschiebung des Geschäfts in Richtung der Online-Shops stellt das Unternehmen zudem die Struktur seines Filialnetzes auf den Prüfstand.

(Bericht von Philipp Krach. ⁠Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)