Chip-Aktien leiden unter längster Verlustserie seit einem Jahr

Die Aktien von KI-Profiteuren, vor allem aus der Halbleiter-Branche, haben am Donnerstag ihren jüngsten Abwärtstrend fortgesetzt. Vorbörslich verloren die Chip-Größen Nvidia, AMD und Intel bis zu vier Prozent. Bereits am Morgen hatten ihre südkoreanischen Wettbewerber SK Hynix und Samsung jeweils rund zehn Prozent verloren. Der SK-Hynix-GDR handelte am Nachmittag in Frankfurt noch 9,9 Prozent tiefer.

Hintergrund des Kursrutsches sind wieder aufgeflammte Sorgen um die Finanzierung des milliardenschweren KI-Ausbaus, der zu einem guten Teil auch fremdfinanziert ist. Einmal mehr zeigen sich die Investoren skeptisch, ob sich diese Investments am Ende rentieren.

Besonders sichtbar war das in dieser Woche an Coreweave. Sogenannte "Credit Default Swaps", Absicherungen gegen den Ausfall von Krediten, auf Coreweaves Schulden stiegen sprungartig im Preis. Allein am Dienstag sei der Preis für ein Fünf-Jahres-CDS laut Makrostratege Jim Reid von der Deutschen Bank um über 1.000 Basispunkte (zehn Prozentpunkte) nach oben geschnellt. Am Mittwoch zogen die Preise um weitere 136 Basispunkte auf letztlich 1.118 Basispunkte an, während der Kurs von Coreweave um 15,46 Prozent fiel, so Reid.

Der Preis einer solchen Ausfallversicherung bemisst sich in Basispunkten relativ zur Summe, die versichert wird. Um sich gegen einen Ausfall von Coreweaves Verbindlichkeiten abzusichern, müssen Investoren also 11,18 Prozent jährlich bezahlen. Bei CDS muss der Schuldner oder der Gläubiger nicht zwangsläufig an der Transaktion beteiligt sein.

Chip-Sektor mit längster Verlustserie seit über einem Jahr

Neben Coreweave litt auch Oracle besonders. Die Aktie verlor am Mittwoch 8,83 Prozent, das größte Tagesminus seit Juni. Der Philadelphia Semiconductor Index, ein beliebter Maßstab für die Branche, sackte um 4,3 Prozent ab. "Zum ersten Mal seit über einem Jahr verlor der Index an sechs Handelstagen hintereinander", so Reid. Das kumulierte Minus dieser sechs Tage beläuft sich auf 11,6 Prozent.

Neben den Befürchtungen um den KI-Ausbau an sich lasten Inflationsängste auf den Chip-Aktien. Am Mittwoch stiegen die Chancen einer weiteren Zinsanhebung in den USA nach einer überraschend hohen Lesung der Inflation dort. Steigende Zinsen machen die Finanzierung des KI-Ausbaus teurer, während der Gegenwartswert der weit in der Zukunft liegenden Gewinne zugleich sinkt.

Als zusätzliche Belastung stellen sich die zuletzt stark gestiegenen Bondrenditen heraus. Gegenüber Bloomberg erklärte ein Stratege der Société Générale, dass manche Investoren "nach Wegen suchen, um Profite mitzunehmen und aus dem Halbleiter-Trade herauszukommen". Anleihen, bei den aktuellen Umlaufrenditen, würden hier als Alternative immer attraktiver werden.