Quartalszahlen

Chipfertiger TSMC vermeldet erneut Rekordgewinne

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Der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips, Taiwan Semiconductor (TSMC), hat am Donnerstag überraschend starke Quartalszahlen vermeldet. Das sechste Quartal in Folge verbuchte TSMC dabei Rekordgewinne.

Auf der Erlösseite nahm 1,49 Billionen Taiwan-Dollar (rund 46,3 Milliarden Euro) ein, wovon als Nettoeinkommen 763 Milliarden Taiwan-Dollar (etwa 23,5 Milliarden Euro) blieben. Analysten hatten indes nur mit 1,47 Billionen Taiwan-Dollar Umsatz und 746 Milliarden Taiwan-Dollar Gewinn gerechnet.

Der Halbleiter-Konzern wächst damit weiter in einem enorm hohen Tempo. Der Umsatz letzte zum Vorjahresquartal um über 50 Prozent zu, der Gewinn sprang sogar um 68,7 Prozent an. TSMC ist eine sogenannte "Foundry" und fertigt nur Chips für andere Firmen. Dabei dominiert TSMC die Produktion der fortgeschrittensten Chips, die gerade für KI-Anwendungen aktuell stark nachgefragt werden. Die Aktie gehört daher zu den Profiteuren des Booms und hat seit Jahresbeginn über 50 Prozent an Wert gewonnen.

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