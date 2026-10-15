CoreWeave in der Krise – ASML mit Rekord, TSMC gibt nach

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

ASML: Rekordzahlen und KI-Boom bis 2030?

Der niederländische Chipausrüster überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem optimistischeren Ausblick. Besonders spannend sind die Signale zur langfristigen Nachfrage nach modernsten Chipfertigungs-Maschinen. Was steckt hinter den Erwartungen, und welche Chancen ergeben sich daraus für die ASML-Aktie?

TSMC: Rekordgewinne – warum fällt die Aktie trotzdem?

Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter meldet erneut herausragende Geschäftszahlen. Trotzdem reagieren Anleger zurückhaltend. Wir analysieren, weshalb selbst starke Ergebnisse derzeit nicht automatisch steigende Kurse für TSMC bedeuten und welche Rolle die KI-Nachfrage dabei spielt.

CoreWeave: Wie gefährlich wird die KI-Finanzierung?

Die CoreWeave-Aktie verliert deutlich an Wert, doch noch auffälliger sind die Entwicklungen am Anleihemarkt. Warum werden Kreditinvestoren zunehmend nervös? Und was bedeutet das für die Zukunft des KI-Infrastrukturgeschäfts? Wir schauen uns die Warnsignale an und klären, welche Risiken Anleger jetzt kennen sollten.