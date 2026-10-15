Dax hält sich trotz Tech-Kursrutsch stabil - KI-Werte schwach

Der Dax hat am Donnerstag heftigen Kursverlusten der Technologiebranchen in den USA und Asien gestrotzt. Sorgen vor steigenden Zinsen nach dem überraschend starken Inflationsanstieg in den Vereinigten Staaten im September dominierten die Stimmung in Übersee. Hinzu kamen Sorgen in puncto der Finanzierung von KI-Unternehmen. Der Dax war im frühen Handel mit 25.301 Punkten kaum verändert. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,3 Prozent auf 29.960 Zähler nach.

"Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Im Dax allerdings, der nur mit einer geringen Anzahl an Techwerten bestückt ist, hinterließen derartige, aus KI-Sorgen heraus entstehende Verkaufswellen deutlich geringere Spuren.

Dennoch dürfte auch hierzulande weiter die Vorsicht dominieren, denn an diesem Nachmittag stehen mit wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen, Erzeugerpreisen und Einzelhandelsumsätzen weitere wichtige Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda. "Nach dem jüngsten Inflationsschock werden die Anleger besonders genau darauf achten, ob sich der Preisdruck weiter verfestigt und die US-Notenbank zu einer noch restriktiveren Geldpolitik zwingen könnte", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

KI-nahe Werte brechen ein, Flatexdegiro stärker

Nach den miserablen Vorgaben aus Asien schwächelten am Donnerstagmorgen vor allem KI-nahe Werte. Infineon verloren im Leitindex Dax 8,5 Prozent, Aktien von Siemens Energy rutschten um sieben Prozent ab. Während Infineon Chips herstellt, profitierte Siemens Energy als Energietechnik-Anbieter massiv vom Energiehunger von KI-Rechenzentren.

In der zweiten Reihe büßten Siltronic, Suss Microtec und Aixtron als Halbleiter-Werte bis zu 9,6 Prozent ein. Der Abverkauf der Tech-Werte war europaweit zu beobachten. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology verlor über drei Prozent.

Allerdings gab es auch einige Gewinner. Im Dax etwa legten Scout24 und die Telekom-Papiere jeweils um mehr als drei Prozent zu. An der MDax-Spitze verteuerten sich die Anteile an Flatexdegiro um über vier Prozent. Der Onlinebroker möchte erneut eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen soll dabei mit bis zu 100 Millionen Euro doppelt so hoch sein wie bei dem im Mai vergangenen Jahres abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramm. Voraussetzung für den weiteren Rückkauf von eigenen Anteilen sei die Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde Bafin, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit.

Durch den Rückkauf sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, sodass der Gewinn je Anteil rechnerisch steigt. Das Instrument gilt daher als ein Mittel, um den Kurs zu steigern. Der Kurs der Flatexdegiro-Aktie ist in diesem Jahr - per Xetra-Schluss vom Mittwoch - um rund ein Drittel gesunken. Der Onlinebroker wird nach dem Kursrückgang in den vergangenen Monaten derzeit mit knapp 2,7 Milliarden Euro bewertet.

(mit Material von dpa-AFX)