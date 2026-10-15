Dax Vorbörse 15.10.2026

Dax schwächer erwartet - Tech-Abverkauf trübt Stimmung

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Weltweit schwache Technologiewerte nach einer überraschend hohen US-Inflation dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belasten. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator signalisierte ein Minus von 0,13 Prozent auf 25.205 Punkte.

Damit bleibt die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend im Blick, die bei 25.308 Punkten verläuft. Die Furcht vor Zinsanhebungen und entsprechend höherer Finanzierungslast vor allem für Techunternehmen nimmt zu.

Am Vortag waren nach den Daten zur US-Teuerung die Gewinne im Dax bereits abgeschmolzen. In den USA stand der Techsektor stark unter Druck. Der Ausverkauf hielt in Asien am Morgen an, erneut besonders deutlich beim koreanischen Kospi, aber auch beim japanischen Nikkei. "Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Im Dax hinterließen aufgrund der geringen Anzahl an Techwerten in dem Index Verkaufswellen, die aus KI-Sorgen heraus entstünden, jedoch deutlich geringere Spuren.

Inflationsdaten belasten US-Aktien

Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch vor allem die konjunktursensiblen Papiere der Technologiebranche deutlich belastet. Jetzt stehe eine Leitzinserhöhung im Oktober wieder zur Debatte, schrieb Ronald Temple, Chef-Marktstratege für die Bereiche Finanzberatung und Vermögensverwaltung beim Finanzdienstleister Lazard. Da sich nunmehr der zunehmende Inflationsdruck immer deutlicher abzeichne, wachse die Gefahr, dass die Notenbank bei der Eindämmung der Teuerung ins Hintertreffen gerät.

Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 2,02 Prozent auf 29.950 Punkte abwärts. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,11 Prozent auf 7.718 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,09 Prozent auf 51.621 Punkte nach

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.621-0,09 Prozent
S&P 5007.718-1,11 Prozent
Nasdaq 10029.950-2,02 Prozent

KI-Sorgen belasten asiatische Märkte deutlich

Eine überraschend hohe US-Inflation hat auch an den Börsen Asiens zu herben Kursverlusten vor allem bei KI- und IT-Aktien geführt. Investoren blicken angesichts hoher Renditen an den Anleihemärkten und des Risikos eines zeitnah weiter steigenden US-Leitzinses mit Sorge auf die immer noch hohen Bewertungen von KI-Unternehmen.

"Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Besonders stark geriet der südkoranische Kospi-Index unter Druck, der zuletzt noch rund sieben Prozent im Minus notierte. Korea stehe im Zentrum des weltweiten Ausverkaufs im KI-Sektor, "da die Finanzierungsprobleme von CoreWeave und die steigende Inflation in den USA die Sorgen über steigende Kreditkosten und die Nachhaltigkeit der KI-Ausgaben schüren", erklärte Hebe Chen, Analystin bei Vantage Global Prime, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Aktienkurs des KI-Unternehmens CoreWeave war am Vorabend in New York eingebrochen angesichts wachsender Sorgen über die Schuldenlast des Konzerns.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.564-4,69 Prozent
CSI 3004.137-1,91 Prozent
Hang Seng23.980-1,37 Prozent
Kospi5.497-8,51 Prozent

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um 4,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 1,5 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen um mehr als zwei Prozent einknickte.

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,83+0,41 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,46+0,00 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,10-0,08 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1215+0,53 Prozent
Dollar in Yen157,94-0,23 Prozent
Euro in Yen177,15+0,29 Prozent

Rohöl-Märkte gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent104,35-1,71 Dollar
WTI94,03-1,06 Dollar

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 65 (64) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 17 (15) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC STARTET DHL GROUP MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 67 EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 650 (575) USD - 'BUY'

Plus
Kurse unter Druck
Welche Chip-Aktien nach den jüngsten Verlusten billig sind02.07.2026 · 12:05 Uhr · onvista
In einer Fabrik für Chips.

- BERENBERG HEBT NKT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1110 (825) DKK

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 620 (520) CHF - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASML AUF 1590 (1650) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ARCELORMITTAL AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 70 (57) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 166 (162) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 12,90 (12,60) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC STARTET DSV MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 1250 DKK

- RBC STARTET KUEHNE + NAGEL MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 235 CHF

- WDH/KEPLER CHEUVREUX SENKT GETLINK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 19,75 (21,40) EUR

- WDH/PEEL HUNT NIMMT CMC MARKETS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 360 PENCE

(mit Material von dpa-AFX)

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