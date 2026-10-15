Dax tiefer erwartet - Konjunktur und Politik im Blick

Frankfurt, 15. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Mittwoch hatten höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus den USA die Börsen ‌gebremst. Der Dax ging 0,2 Prozent höher bei 25.298 Punkten aus dem Handel. Im Minus schloss dagegen die Wall Street. ⁠Die ⁠Wetten der Anleger auf steigende Zinsen nahmen nach den US-Inflationsdaten zu, was dem Dollar-Index Auftrieb verlieh. Die Energiepreise sorgten indes weiter für Unruhe. US-Leichtöl WTI verteuerte sich um rund ein Prozent. Iranische Regierungsvertreter hatten gesagt, der Iran werde neue ‌Taktiken für Angriffe auf Schiffe einsetzen, ‌um die Ölpreise hochzuhalten und damit auch Einfluss auf die US-Zwischenwahlen zu nehmen.

Im Fokus am Donnerstag stehen weitere Konjunkturdaten.

• In den ⁠USA werden die Erzeugerpreise und Einzelhandelsdaten für September veröffentlicht.

• Es ‌stehen die Zahlen zur Industrieproduktion in ⁠der Euro-Zone im August an.

• Das britische Statistikamt veröffentlicht unter anderem die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für August.

• Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen zu ‌einem zweitägigen Gipfel in Brüssel ⁠zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens ⁠stehen die künftigen Handelsbeziehungen zu China.

• Am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Bangkok treffen sich die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten.

• Bei den Unternehmen legt unter anderem Gerresheimer Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.298,61

EuroStoxx50 6.190,37

EuroStoxx50-Future 6.214,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 51.621,48 -0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.718,94 -1,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 64.801,36 -4,3%

Shanghai 3.692,65 -2,0%

Hang Seng 23.955,58 -1,5%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)