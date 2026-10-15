Deutsche Anleihen profitieren vom Ausverkauf bei Tech-Werten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag deutlich gestiegen. Zum Teil kräftige Kursverluste bei Technologiewerten lösten an den Finanzmärkten eine Flucht in sichere Anlagehäfen aus, was die Nachfrage nach Bundesanleihen stützte. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,60 Prozent auf 121,68 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,39 Prozent.

Auch in anderen Eurostaaten ging es mit den Renditen mehr oder weniger kräftig nach unten, darunter auch in Frankreich. In den vergangenen Handelstagen hatte die Sorge um die französischen Staatsfinanzen die Rendite noch deutlich steigen lassen.

Im Tagesverlauf bestimmten Kursverluste bei Technologiewerten das Geschehen an den Finanzmärkten. Analysten der Dekabank sprachen von einem "Ausverkauf bei US-Technologiewerten". Besonders betroffen ist der KI-Sektor, nachdem eine überraschend hohe Inflation in den USA die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkt hatte. Die Aussicht auf steigende Kreditkosten schürte bei Anlegern die Sorge über die Zukunft von Unternehmen aus dem KI-Sektor, die wegen teurer Investitionen hoch verschuldet sind.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank wurden die Staatsanleihen durch den Ausverkauf bei den Tech-Werten gestützt. Die Bundesanleihen haben damit die Verluste vom Vortag nach einem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA mittlerweile mehr als wettgemacht. Auch besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten die Kurse der Festverzinslichen nicht belasten. Regionale Stimmungsbarometer der Industrie deuten weiter auf ein klares Wachstum hin und die Umsätze im US-Einzelhandel sind stärker als erwartet gestiegen./jkr/he