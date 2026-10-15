Deutscher Reederverband alarmiert - Bessere Sicherung von Seewegen

Berlin, 15. ⁠Okt (Reuters) - Angesichts der wachsenden Bedrohungen für die Handelsschifffahrt fordern Deutschlands Reeder von der Politik mehr Einsatz zur Sicherung der Seewege. "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die gleichzeitige Eskalation auf mehreren zentralen Seewegen die regelbasierte Ordnung auf See insgesamt gefährdet. Angriffe auf zivile Schiffe ‌und die Blockade freier Durchfahrten dürfen nicht zur Normalität werden", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder (VDR), Martin Kröger, am Donnerstag. "Die Staatengemeinschaft muss dieser Entwicklung gemeinsam entgegenwirken - mit ⁠Diplomatie, internationaler ⁠Zusammenarbeit und wirksamem Schutz für Handelsschiffe und ihre Besatzungen."

Wie nah die Gewalt inzwischen an Europa heranreiche, zeigten die jüngsten Angriffe auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer. Der VDR bezog sich darauf, dass vor der Küste Bulgariens Frachtschiffe von Drohnen getroffen worden waren und eines der Schiffe sank. Inzwischen wurden nach Angaben Rumäniens auch vor dessen Küste zwei Schiffe ‌von Drohnen getroffen. Sowohl Bulgarien als auch Rumänien sind ‌Nato- und EU-Länder.

Der VDR verwies zudem auf wiederholte Angriffe im Persischen Golf und rund um die Straße von Hormus sowie auf weiterhin drohende Attacken von Huthi-Rebellen im Roten Meer. "Die Folgen treffen unsere ⁠auf Rohstoffimporte angewiesene Wirtschaft ebenso wie uns Verbraucher beim Heizen, im Supermarkt oder an ‌der Tankstelle. Sichere Seewege sind Grundlage unseres Wohlstandes ⁠und einer bezahlbaren Versorgung", sagte Kröger. Risiken für wichtige Handelsverbindungen gebe es auch durch Spannungen um Taiwan. "Vor der deutschen Haustür in der Ostsee erschweren zudem Störungen und Manipulationen von Satellitennavigationssignalen wie GPS die sichere Navigation."

Trotz der angespannten Lage ‌bleibe die Seeschifffahrt verlässlich, erklärte der Branchenverband. ⁠Reedereien und Besatzungen hielten die Versorgung mit ⁠angepassten Routen und langen Umwegen aufrecht. "Dass Waren weiterhin ankommen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, wie gefährdet ihre Lieferwege inzwischen sind. Den höchsten Preis zahlen Seeleute, die bei Angriffen verletzt oder getötet werden", betonte Kröger.

"Seewege schützen sich nicht von allein. Die Menschen, die unsere Versorgung sichern, brauchen selbst Sicherheit." Der VDR appelliere deshalb an die Bundesregierung und Partner, die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung der Angriffe zu verstärken, freie Durchfahrten zu sichern und Schutzmaßnahmen zu koordinieren. Dazu gehören auch ausreichend ausgestattete Marinen und Schutzmissionen wie ⁠Aspides.

(Bericht von Elke Ahlswede, Mitarbeit Luiza Ilie in Bukarest, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)