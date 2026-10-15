DIW: Tankrabatt wird nur zu zwei Dritteln weitergegeben

Berlin, 15. ⁠Okt (Reuters) - Der neue Tankrabatt der Bundesregierung wird Experten zufolge auch zwei Wochen nach seiner Einführung nur teilweise an die Autofahrer weitergegeben. Wohl wegen mangelnden Wettbewerbs bei Raffinerien und Großhändlern kämen nur rund zwei Drittel der Preissenkung von 16,7 Cent bei den Verbrauchern an, sagte ‌der Wettbewerbsexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Tomaso Duso, am Donnerstag in Berlin. Seit dem 1. Oktober seien die Preise in Deutschland im Schnitt nur um zehn ⁠bis elf ⁠Cent je Liter stärker gesunken als im Nachbarland Frankreich, wo es keinen Rabatt gibt.

Die Analyse des DIW zeigt zudem, dass der an die Kunden weitergegebene Anteil des Rabatts mit der Zeit abnimmt. In den ersten Tagen nach der Einführung seien die Preise noch um rund zwölf Cent stärker gefallen als in Frankreich, bei Diesel ‌um bis zu 13,6 Cent. "Die Weitergabe ist über die ‌Zeit kleiner geworden und liegt seit dem 8. Oktober bei durchschnittlich nur noch neun Cent", erklärte der Wettbewerbsexperte. Eine ähnliche Entwicklung habe es bereits bei einem früheren Tankrabatt im Frühjahr ⁠gegeben.

Als Ursache für die unvollständige Weitergabe vermutet Duso mangelnden Wettbewerb auf der Ebene der ‌Raffinerien und des Großhandels. Die Steuersenkung komme zuerst ⁠dort an. "Ob sie weitergegeben wird, hängt vom Wettbewerb auf dieser Stufe ab", sagte Duso. "Und dort gibt es deutliche Hinweise, dass der Wettbewerb schwach ist." Das Bundeskartellamt sollte seine Untersuchungen auf der Raffinerie- und Großhandelsstufe konsequent fortführen. "Denn der dortige ‌mangelnde Wettbewerb ist nicht nur in Zeiten ⁠des Tankrabatts ein Problem", sagte der ⁠DIW-Ökonom.

Rekordpreise für Benzin und Diesel haben die Inflation in Deutschland im September auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren getrieben. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 3,3 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im August. Kraftstoffe verteuerten sich im September um 37,1 Prozent zum Vorjahresmonat. Die Ölpreise waren durch den Krieg in Nahost zeitweise über die Marke von 100 Dollar je Barrel gestiegen. Deshalb mussten dem Autoklub ADAC zufolge im September mehrfach Rekordpreise für Diesel und Benzin an den ⁠Zapfsäulen bezahlt werden. Deshalb hat sich die Bundesregierung für einen erneuten Tankrabatt entschieden.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)