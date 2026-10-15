Durststrecke in China, Party in Indien: Pernod Ricard überrascht positiv

Paris, 15. ⁠Okt (Reuters) - Anleger haben am Donnerstag auf die Zahlen von Pernod Ricard angestoßen: Der französische Spirituosenkonzern hat zwar einen Umsatzrückgang verbucht, dieser fiel jedoch geringer aus als von Analysten befürchtet. Der ‌Umsatz sank im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 um 0,9 Prozent auf 2,234 Milliarden Euro, wie der Hersteller von ⁠Absolut Wodka ⁠und Martell Cognac mitteilte. Die Aktie legte nach der Nachricht um rund drei Prozent zu.

Als Grund für den Dämpfer nannte der Vorstand eine schwache Nachfrage und einen Lagerabbau in China und den USA, wo die Verkäufe um 25 ‌beziehungsweise zehn Prozent einbrachen. Ein starkes Geschäft ‌in Indien mit einem Plus von 19 Prozent habe dies jedoch teilweise ausgleichen können. Finanzchefin Mauve Croizat sagte, der Lagerabbau in ⁠China und den USA werde sich voraussichtlich über das gesamte ‌Geschäftsjahr hinziehen. Für 2026/27 bestätigte ⁠der nach Diageo zweitgrößte Spirituosenkonzern der Welt seine Prognose eines weitgehend stabilen Umsatzes. Der Vorstand kündigte zudem an, die organische operative Marge durch eine strikte Kostenkontrolle ‌konsequent verteidigen zu wollen.

Mit Blick ⁠auf einen möglichen Börsengang des ⁠Indien-Geschäfts erklärte der Vorstand, dafür vorbereitende Schritte zu unternehmen. Er betonte, eine endgültige Entscheidung für einen Börsengang hänge aber weiterhin von der Zustimmung des Verwaltungsrats ab. Sollte er genehmigt werden, würde die Umsetzung noch einige Monate in Anspruch nehmen; der genaue Zeitpunkt hänge von den Marktbedingungen ab, so Croizat.

(Bericht von Dominique Vidalon; geschrieben von Anneli Palmen, ⁠redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)