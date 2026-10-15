EQS-Adhoc: flatexDEGIRO beschließt Aktienrückkaufprogramm bis zu 100 Mio. EUR

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EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
flatexDEGIRO beschließt Aktienrückkaufprogramm bis zu 100 Mio. EUR

15.10.2026 / 08:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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flatexDEGIRO beschließt Aktienrückkaufprogramm bis zu 100 Mio. EUR

Der Vorstand der flatexDEGIRO SE („flatexDEGIRO" oder die „Gesellschaft") hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zu beantragen, um von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die ordentliche Hauptversammlung vom 4. Juni 2024 Gebrauch zu machen. Die Durchführung des Aktienrückkaufprogramms steht gemäß Art. 77, 78 CRR unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bafin.

Die Gesellschaft beabsichtigt, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen EUR durchzuführen, sobald die Genehmigung der Bafin vorliegt. Der Vorstand wird den Kapitalmarkt über den Fortgang unterrichten.

Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO SE

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

D-60321 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 (0) 69 450001 0
E-Mail:ir@flatexdegiro.com
Internet:www.flatexdegiro.com
ISIN:DE000FTG1111
WKN:FTG111
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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