EQS-Adhoc: Nordex SE: Die Nordex Group meldet starke vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2026 an

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Nordex SE: Die Nordex Group meldet starke vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2026 an



15.10.2026 / 20:28 CET/CEST

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Die Nordex Group meldet starke vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2026 an

Hamburg, 15 Oktober 2026. Die Nordex Group hat heute über den Erwartungen liegende Ergebnisse für das dritte Quartal sowie eine Anhebung ihrer Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2026 bekannt gegeben. Nach Vorliegen der vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für das dritte Quartal und der aktualisierten Prognose für das Gesamtjahr wird die EBITDA-Marge nun im Bereich von 11,5 bis 12,5 Prozent erwartet, was eine Steigerung gegenüber der bisherigen Prognose von 8,0 bis 11,0 Prozent darstellt. Alle anderen Kennzahlen der Prognose bleiben unverändert.

Das vorläufige, ungeprüfte EBITDA im dritten Quartal 2026 liegt voraussichtlich bei rund 278 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 136 Mio. Euro). Das entspricht einer EBITDA-Marge von 12,7 Prozent (3. Quartal 2025: 8,0 Prozent EBITDA-Marge).

Der vorläufige, ungeprüfte Umsatz im Quartal beträgt voraussichtlich rund 2.187 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 1.706 Mio. Euro). Der Freie Cashflow wird im dritten Quartal 2026 bei 379 Mio. Euro erwartet (3. Quartal 2025: 149 Mio. Euro).

Die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des dritten Quartals und die Anhebung der Prognose beruhen auf höheren Margen im Servicegeschäft und einer starken Performance im Projektgeschäft. Zudem haben sich in der bisherigen Prognose für das Projektgeschäft berücksichtigte Risiken nicht im angenommenen Umfang realisiert.

Nordex wird die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am 5. November 2026 veröffentlichen.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 67 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, in der Türkei und in den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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