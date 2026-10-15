EQS-Adhoc: RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio.

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RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio.



15.10.2026 / 13:43 CET/CEST

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RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio.

Hamburg, 15. Oktober 2026 – Die RC Industrie Immobilien SE (ISIN DE000A41EC29, WKN A41EC2) hat einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb eines Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde (Brandenburg) unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt EUR 2,375 Mio.

Die Liegenschaft umfasst ein rund 41.500 m² großes Grundstück mit rund 6.400 m² vermietbarer Fläche. Im Rahmen eines teilweisen Sale-and-Leaseback mietet der bisherige Eigentümer und Nutzer das Objekt für mindestens drei Jahre zurück. Die jährliche Nettokaltmiete beläuft sich auf rund EUR 551.000.

Kontakt

RC Industrie Immobilien SE

Sonja Petersen – Geschäftsführende Direktorin

Hermannstraße 40, D-20095 Hamburg

T: +49 403 688 126 77

E:info@rc-industrieimmobilien.com

W:www.rc-industrieimmobilien.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: RC Industrie Immobilien SE Hermannstraße 40 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)69 505060 4343 E-Mail: info@rc-industrieimmobilien.com Internet: www.rc-industrieimmobilien.com ISIN: DE000A41EC29 WKN: A41EC2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart LEI Code: 9845003E0F693A542B11 EQS News ID: 2416586

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