EQS-Adhoc: RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio.

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EQS-Ad-hoc: RC Industrie Immobilien SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio.

15.10.2026 / 13:43 CET/CEST
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RC Industrie Immobilien SE: Erwerb eines vollvermieteten Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde für EUR 2,375 Mio.

Hamburg, 15. Oktober 2026 – Die RC Industrie Immobilien SE (ISIN DE000A41EC29, WKN A41EC2) hat einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb eines Gewerbe- und Industrieobjekts in Mittenwalde (Brandenburg) unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt EUR 2,375 Mio.

Die Liegenschaft umfasst ein rund 41.500 m² großes Grundstück mit rund 6.400 m² vermietbarer Fläche. Im Rahmen eines teilweisen Sale-and-Leaseback mietet der bisherige Eigentümer und Nutzer das Objekt für mindestens drei Jahre zurück. Die jährliche Nettokaltmiete beläuft sich auf rund EUR 551.000.

Kontakt
RC Industrie Immobilien SE
Sonja Petersen – Geschäftsführende Direktorin
Hermannstraße 40, D-20095 Hamburg
T: +49 403 688 126 77
E:info@rc-industrieimmobilien.com
W:www.rc-industrieimmobilien.com

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15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:RC Industrie Immobilien SE
Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)69 505060 4343
E-Mail:info@rc-industrieimmobilien.com
Internet:www.rc-industrieimmobilien.com
ISIN:DE000A41EC29
WKN:A41EC2
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
LEI Code:9845003E0F693A542B11
EQS News ID:2416586
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