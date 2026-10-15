EQS-Adhoc: Uniper SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Michael Lewis

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EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Uniper SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Michael Lewis

15.10.2026 / 10:11 CET/CEST
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Der Aufsichtsrat der Uniper SE hat am 15. Oktober 2026 beschlossen, Michael Lewis (CEO) vorzeitig erneut als Vorstandsvorsitzenden der Uniper SE für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren vom 1. November 2026 bis zum 31. Oktober 2031 zu bestellen. Die laufende Bestellung von Michael Lewis als Vorsitzender und Mitglied des Vorstands wird mit Wirkung zum Beginn der neuen Amtszeit einvernehmlich vorzeitig beendet.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Tina Hinz

General Counsel and Chief Compliance Officer

Legal & Compliance

Uniper SE

Holzstraße 6

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Kontakt für Investoren und Analysten:

Sebastian Veit

Executive Vice President

Investor Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

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Telefon +49 151 55049337

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Pressekontakt:

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Senior Vice President

Corporate Communication

Uniper SE

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E-Mail press@uniper.energy

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