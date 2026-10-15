EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

15.10.2026 / 09:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

https://www.kiongroup.com/de/Investoren/Events-Publikationen/Ver%C3%B6ffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

https://www.kiongroup.com/en/Investors/Events-Publications/Publications/

15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Internet:www.kiongroup.com
LEI Code:5299005KY91C4C6U9H17
Ende der MitteilungEQS News-Service

2416452 15.10.2026 CET/CEST

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