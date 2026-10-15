EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Dr. Karl Schäcke, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.10.2026 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Karl
Nachname(n):Schäcke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ASTA Energy Solutions AG

b) LEI

529900H9GYEOPOXFNN04 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT100ASTA001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
52,40 EUR104.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
52,4000 EUR104.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:BOERSE MUENCHEN - GETTEX -REGULIERTER MARKT
MIC:XMUN

15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet:https://www.astagroup.com/de
LEI Code:529900H9GYEOPOXFNN04
Ende der MitteilungEQS News-Service

107548 15.10.2026 CET/CEST

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