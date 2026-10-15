EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.10.2026 / 15:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Schawei GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Petra
|Nachname(n):
|Schadeberg-Herrmann
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Krones Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900NY2GSZWWUBW049
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006335003
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|105,0164519 EUR
|546.085,55 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|105,0164519 EUR
|546.085,55 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
15.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Krones Aktiengesellschaft
|Böhmerwaldstraße 5
|93073 Neutraubling
|Deutschland
|Internet:
|www.krones.com
|LEI Code:
|529900NY2GSZWWUBW049
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107550 15.10.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Krupp-Stiftung: 'Gutes Zeitfenster' für Verselbstständigung von Thyssen-Stahlgestern, 09:24 Uhr · dpa-AFX
VAT MIT REKORDQUARTAL BEI AUFTRAGSEINGANG UND UMSATZ – KI-GETRIBENE NACHFRAGE SORGT FÜR ANHALTENDES WACHSTUMheute, 04:30 Uhr · EQS Group
EQS-News: Die Zukunft der Energieversorgung im Gefechtsfeld: VINCORION auf der AUSA 2026gestern, 06:00 Uhr · EQS Group
Plus-Analysen
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
PlusBörsenspiel "Trader 2026"
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße