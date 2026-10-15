EQS-News: AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen

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AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen



15.10.2026 / 18:03 CET/CEST

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AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen

Herzogenrath, 15. Oktober 2026 – AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) hat vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 ermittelt. Der Auftragseingang sowie das operative Ergebnis (EBIT) und die EBIT-Marge liegen deutlich über den aktuellen Markterwartungen.

Der vorläufige Auftragseingang im Q3 2026 belief sich auf rund EUR 275 Mio. nach EUR 124,0 Mio. im Vorjahresquartal. Dies übertraf den Median des aktuellen vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsensus von EUR 214,6 Mio. deutlich und lag zudem deutlich über dem im zweiten Quartal 2026 ausgewiesenen Wert von EUR 214,5 Mio.

Der vorläufige Umsatz im Q3 2026 betrug rund EUR 184 Mio. (Q3 2025: EUR 119,6 Mio.) und lag damit innerhalb der für das Quartal prognostizierten Bandbreite von EUR 180 Mio. plus oder minus EUR 20 Mio.

Die vorläufige operative Profitabilität lag deutlich über den aktuellen Markterwartungen. Hierzu trug insbesondere ein vorteilhafter Produktmix bei. Der Bruttogewinn im Q3 2026 erreichte rund EUR 87 Mio. bei einer Bruttomarge von rund 48 % (Q3 2025: EUR 46,4 Mio.; 39 %). Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf rund EUR 57 Mio. bei einer EBIT-Marge von rund 31 % (Q3 2025: EUR 15,4 Mio.; 13 %).

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert.

„Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen. Zugleich hat ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen. Der hohe Auftragseingang stärkt die Visibilität und die Geschäftsperspektiven für das Jahr 2027 deutlich“, sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.

Die vollständige Konzern-Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026, einschließlich der Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026, wird wie geplant am 29. Oktober 2026 veröffentlicht.

Ansprechpartner

Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzogenrath (bei Aachen), Deutschland, sowie Tochtergesellschaften und Vertriebsniederlassungen in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Die Technologielösungen von AIXTRON werden weltweit von einer Vielzahl von Kunden eingesetzt, um fortschrittliche Komponenten für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitern oder organischen Halbleitermaterialien herzustellen. Solche Komponenten finden in einer Vielzahl von Anwendungen, Technologien und Branchen Verwendung. Dazu gehören Laser- und LED-Anwendungen, Display-Technologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Leistungsmanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signaltechnik und Beleuchtung sowie eine Reihe weiterer Spitzenanwendungen.

Unsere eingetragenen Marken: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®.

Weitere Informationen zu AIXTRON (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) finden Sie auf unserer Website unter: www.aixtron.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich des Geschäfts, der Betriebsergebnisse, der Finanzlage und der Ertragsaussichten von AIXTRON enthalten. Diese Aussagen sind an Begriffen wie „könnte“, „wird“, „erwarten“, „voraussehen“, „in Erwägung ziehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „fortsetzen“ und „schätzen“ sowie an Variationen solcher Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von AIXTRON liegen und Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Sollten diese Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten oder sich Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von AIXTRON erheblich von den in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage explizit oder implizit beschriebenen abweichen. Dies könnte auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, wie z. B. die tatsächlich bei AIXTRON eingegangenen Kundenaufträge, die Nachfrage nach Abscheidungstechnologie auf dem Markt, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme der Produkte durch die Kunden, die Lage auf den Finanzmärkten und den Zugang zu Finanzmitteln für AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Abscheidungsanlagen und die makroökonomischen Rahmenbedingungen, Stornierungen, Terminverschiebungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Einschränkungen der Produktionskapazitäten, verlängerte Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung in der Halbleiterindustrie, verstärkter Wettbewerb, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Fördermittel, Schwankungen und/oder Änderungen der Zinssätze, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie alle anderen Faktoren, die in Berichten oder anderen Veröffentlichungen, insbesondere im Kapitel „Risiken“ des von AIXTRON eingereichten Geschäftsberichts, erörtert werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Vorstands auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich ausdrücklich vorgeschrieben.

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