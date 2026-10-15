EQS-News: Blackview XPLORE 6 jetzt erhältlich: 15 km Ultra-Langstreckenfotografie, Dimensity 9400+ und 12000-mAh-Akku

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Blackview XPLORE 6 jetzt erhältlich: 15 km Ultra-Langstreckenfotografie, Dimensity 9400+ und 12000-mAh-Akku



15.10.2026 / 12:05 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Blackview hat offiziell das XPLORE 6 vorgestellt, sein neuestes robustes Premium-Flaggschiff, das professionelle Fotografie, Leistung auf Flaggschiff-Niveau und extreme Langlebigkeit vereint. Das XPLORE 6 wurde ganz im Sinne von „Unbreakable Witness" entwickelt und ist für all jene gedacht, die Grenzen überschreiten, das Unbekannte erforschen und unvergessliche Momente festhalten wollen. Ausgestattet mit einer 50MP Periskop-Telekamera mit einer Reichweite von bis zu 15 km bei Verwendung eines kostenlosen Telekonverters, dem MediaTek Dimensity 9400+, einem 12000mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku und zwei AMOLED-Displays, setzt es neue Maßstäbe für robuste Premium-Smartphones.

Blackview XPLORE 6

Professionelle Fotografie: 50-Megapixel-Periskop-Teleobjektiv und 15 km Ultra-Langstreckenaufnahme

Mit seiner 50MP Periskop-Telekamera und dem professionellen ZoomX G1 Telekonverter bietet das XPLORE 6 fortschrittliche Fernfotografie für robuste Smartphones und unterstützt bis zu 10× echten optischen Zoom sowie Ultra-Fernfotografie auf Entfernungen von bis zu 15 km in Kombination mit dem Telekonverter.

Das Quad-50MP-Kamerasystem umfasst eine 50MP-Hauptkamera, 50MP-Periskop-Teleobjektiv, 50MP-Ultraweitwinkelkamera und 50MP-Frontkamera. Von fernen Berggipfeln bis hin zu flüchtigen Momenten in der Natur – mit dem XPLORE 6 können Benutzer weiter sehen, mehr einfangen und das bewahren, was sonst ungesehen bliebe.

Flaggschiff-Leistung: Dimensity 9400+ und 18 GB + 1 TB Speicher

Das XPLORE 6 wird vom MediaTek Dimensity 9400+ 5G Prozessor angetrieben, der auf einem 3-nm-Prozess der zweiten Generation mit einer All-Big-Core-CPU-Architektur basiert. In Kombination mit bis zu 18 GB LPDDR5X RAM und 1 TB UFS 4.1 Speicher bietet es eine hohe Leistung für Multitasking, Spiele und KI-Anwendungen und ausreichend Speicherplatz, um jeden wichtigen Moment festzuhalten.

Riesiger Akku: 12000 mAh mit 120 W Schnellladung

Ausgestattet mit einem 12000mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku kombiniert das XPLORE 6 eine außergewöhnliche Akkukapazität mit 120W kabelgebundenem Schnellladen und 80W kabellosem Schnellladen. Es unterstützt außerdem den Betrieb in einem Temperaturbereich von -20°C bis 60°C und bietet eine zuverlässige Ausdauer, sodass Benutzer ohne Unterbrechung weiter erkunden und aufzeichnen können.

Dual AMOLED-Displays: 3,2K LTPO und Smart Rear Screen

Das XPLORE 6 verfügt über ein 6,73-Zoll 3,2K LTPO AMOLED-Hauptdisplay mit einer 1–120Hz adaptiven Bildwiederholfrequenz und 2600 Nits Spitzenhelligkeit, was für flüssige Bilder und verbesserte Sichtbarkeit im Freien sorgt.

Das sekundäre AMOLED-Rückdisplay ermöglicht den schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen, Kompassinformationen, Musiksteuerung und Selfie-Vorschauen der Rückkamera und hält so wichtige Informationen stets griffbereit.

Extrem langlebig: IP68-, IP69K- und Dual-Wasserdicht USB-Design

Das XPLORE 6 wurde entwickelt, um anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten, und kombiniert Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 mit IP68-, IP69K- und MIL-STD-810H -Schutzstandards für eine verbesserte Beständigkeit gegen Wasser, Staub und Stöße.

Dank des innovativen doppelt wasserdichten USB-Anschlussdesigns entfällt die Notwendigkeit einer herkömmlichen Gummi-Anschlussabdeckung, was für mehr Komfort und zuverlässigen Schutz im Alltag und bei Outdoor-Abenteuern sorgt.

Intelligenteres Erlebnis: Android 16 und Hi Doki AI

Das XPLORE 6 läuft mit dem brandneuen DokeOS 5.3 auf Basis von Android 16 und bietet verbesserte Personalisierungsfunktionen, darunter Tiefenschärfe-Hintergrundbilder, anpassbare AOD-Uhrstile und ein überarbeitetes Interface-Design.

Der integrierte Hi Doki KI-Assistent unterstützt Sprachaktivierung, intelligente Frage-Antwort-Funktionen, Sprachbefehle und Wetterinformationen. Zu den weiteren Konnektivitätsfunktionen gehören 5G, eSIM und Dualband-Positionierung.

Preise und Verfügbarkeit

Geleitet vom Geist von "Unbreakable Witness," spiegelt das XPLORE 6 Blackviews Vision eines robusten Flaggschiffs wider, das über den Schutz hinausgeht und den Nutzern ermöglicht, weiter zu gehen, Herausforderungen zu meistern und das Außergewöhnliche einzufangen.

Das Blackview XPLORE 6 ist ab sofort offiziell erhältlich, mit Aktionspreisen ab 1.399 $ für das 512-GB-Modell und 1.599 $ für das 1-TB-Modell. Die Preise können je nach Region variieren.

Für weitere Informationen und die neuesten Angebote besuchen Sie den offiziellen Blackview-Onlineshop.

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Cision

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