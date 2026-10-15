EQS-News: Die nächste Evolutionsstufe von ASKB: Ihre Erkenntnisse, Bloombergs Fachwissen - in einem einzigen Gespräch

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Die nächste Evolutionsstufe von ASKB: Ihre Erkenntnisse, Bloombergs Fachwissen - in einem einzigen Gespräch



15.10.2026 / 17:35 CET/CEST

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Dank erweiterter Funktionen können Finanzfachleute ihre eigenen IB-Gespräche, Arbeitsblätter und Dateien in die KI von Bloomberg einbringen, sodass jede Antwort sowohl den Markt als auch das individuelle Wissen und den Kontext eines Anlegers widerspiegelt

NEW YORK, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg gab heute bekannt, dass ASKB, die dialogorientierte KI-Schnittstelle des Bloomberg-Terminals, nun für Finanzfachleute allgemein verfügbar ist. Dies ist der nächste Schritt in der Weiterentwicklung von ASKB, um vertrauenswürdige Antworten auf der Grundlage umfassender, etablierter Finanzquellen zu liefern: Eine KI, die auf jahrzehntelangen, vertrauenswürdigen Daten von Bloomberg basiert und nun um eine erweiterte Unterstützung für Kunden ergänzt wurde, um Inhalte aus ihren Instant-Bloomberg-Chats (IB), Arbeitsblättern und Dateien einzubeziehen.

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„Jede Entscheidung eines Finanzfachmanns wird von mehr als nur den vor ihm liegenden Marktdaten geprägt. Bislang befanden sich einige der wertvollsten Informationen, über die sie verfügen – darunter die eigenen Unterhaltungen eines Händlers, die Beobachtungsliste eines Portfoliomanagers oder die Analysen eines Analysten – außerhalb der KI-Tools, die sie zur Entscheidungsfindung nutzen", sagte Wayne Barlow, Global Head of Core Terminal Products bei Bloomberg. „Die Kombination des einzigartigen beruflichen Kontexts eines Anlegers mit den Marktinformationen von Bloomberg in einem einzigen Gespräch macht ASKB so leistungsstark."

Das Signal im Chatrauschen leicht finden

Bloomberg-Kunden versenden täglich rund 40 Millionen IB-Chats. In dieser Flut verbergen sich einige der aktuellsten und spezifischsten Marktinformationen und Handelsideen, zu denen Finanzfachleute Zugang haben: die Analysen und Perspektiven ihrer eigenen Kontakte zu einem Unternehmen, einem Sektor oder einem Marktereignis. Heute sind diese wertvollen Erkenntnisse über die Chats eines Nutzers verstreut und am Nachmittag praktisch schon wieder vergessen.

Sobald die Funktion aktiviert ist, können Kunden ASKB nun in einfacher Sprache nach ihren eigenen IB-Chats fragen und erhalten eine Antwort, die auf den Quell-Chat verweist. Ein Analyst oder Portfoliomanager kann sich einen Überblick darüber verschaffen, was seine Kontakte heute zum Thema Öl gesagt haben, sich über alles informieren, was über Nacht eingegangen ist, oder die abweichende Meinung eines pessimistisch eingestellten Kontakts herausfiltern, bevor er eine Entscheidung trifft. ASKB kann auf den Chat-Verlauf eines Kunden der letzten drei Monate zurückgreifen und ist dabei auf die Abkürzungen und Akronyme abgestimmt, die das Durchsuchen von Chats im Finanzbereich erschweren.

Beziehen Sie Ihre Wertpapierlisten in die Unterhaltung ein

: Mit Arbeitsblättern in ASKB können Kunden Fragen zu den Wertpapieren stellen, die bereits in ihren Überwachungslisten und Beobachtungslisten enthalten sind. Anstatt Ticker einzeln einzugeben oder Filter manuell neu zu erstellen, kann ein Analyst ASKB einfach nach den Top-Performern in einem Arbeitsblatt, den größten Kursbewegungen oder den Unternehmen fragen, die diese Woche ihre Geschäftszahlen veröffentlichen, und erhält eine fundierte Analyse, die auf den vorhandenen Daten, Nachrichten und Recherchetools von ASKB basiert. Die Listen, die Kunden bereits erstellt haben, werden zum Ausgangspunkt für jede Frage – und sind kein separater Schritt davor.

Nutzen Sie Ihre eigenen Dateien:

Bloomberg Drive in ASKB bietet Kunden einen zentralen Ort, an dem sie ihre Dateien hochladen, organisieren, durchsuchen und teilen können – von internen Research-Ergebnissen wie Notizen, Anlagethesen und Gewinnzusammenfassungen bis hin zu anderen Dokumenten, auf die sie in ihren täglichen Arbeitsabläufen zurückgreifen. Bisher verschwand eine in ASKB angehängte Datei, sobald der Konversations-Thread beendet war. Nach der Aktivierung steht der gesamte Inhalt des Bloomberg Drive eines Kunden – einschließlich der von Kollegen freigegebenen Dateien und Ordner – nativ für Abfragen in ASKB zur Verfügung und bleibt auch in zukünftigen Konversationen als dauerhafte Quelle verfügbar.

Nutzer können nach einer bestimmten Datei, einem ganzen Ordner oder ihrer gesamten Bibliothek fragen und erhalten eine Antwort, die sich sowohl auf ihre eigenen Inhalte als auch auf Daten, Nachrichten und Analysen von Bloomberg stützt. Das eröffnet eine neue Art von Fragen: nicht nur, was auf dem Markt passiert ist, sondern auch, wie sich dies mit den bestehenden Einschätzungen des Unternehmens vergleicht. Jede Antwort verweist auf die Datei und die Passage, aus der sie stammt, und diese Dateien sind für andere Nutzer nicht sichtbar, es sei denn, der Nutzer, der sie hochlädt, entscheidet sich dafür, sie mit Kollegen in seinem Unternehmen zu teilen.

Warum das wichtig ist: Weniger Recherche, erweiterter Kontext, gründlichere Analyse Die richtige Antwort zu finden bedeutete bisher, zu wissen, welche Quellen zu überprüfen sind, die darin enthaltenen Daten zu sammeln und sie manuell zusammenzufügen – oft noch bevor ein Fachmann überhaupt weiß, welche Quellen relevant sind. ASKB erledigt dies in einem einzigen Gespräch – gestützt auf Bloombergs jahrzehntelange Erfahrung mit Marktdaten, Analysen und Branchenpartnerschaften, nicht auf ein allgemeines KI-Modell. Kundenmaterial bleibt zugangsbeschränkt und von Bloomberg-Quellen getrennt. Das Ergebnis: Antworten, auf die Fachleute vertrauen können, sodass sie mehr Zeit für die eigentliche Analyse aufwenden können statt für die Suche danach.

„ASKB ist die fortschrittlichste Funktion, die wir je entwickelt haben, und sie hat sich auch am schnellsten durchgesetzt. Kunden berichten uns, dass sie ihre Arbeitsweise verändert und ihnen die Möglichkeit gibt, Märkte und Informationen zu analysieren, wie sie es zuvor nie konnten", sagte Shawn Edwards, Chief Technology Officer bei Bloomberg. „Das Feedback, das wir am häufigsten hören, dreht sich um Vertrauen: Unsere Nutzer vertrauen ASKB, weil es auf den Quellen basiert, die sie bereits kennen und nutzen, wobei jede Antwort einen transparenten Hinweis darauf enthält, woher sie genau stammt. Hier baut Bloomberg nicht auf KI auf. Es ist KI, die auf Bloomberg aufbaut."

Informationen zu KI bei Bloomberg

Seit 2009 entwickelt und nutzt Bloomberg künstliche Intelligenz (KI) im Finanzbereich, darunter maschinelles Lernen (ML), natürliche Sprachverarbeitung (NLP), Informationsgewinnung (IR), Zeitreihenanalyse, generative Modelle und agentenbasierte KI-Architekturen, um die ständig wachsende Menge an strukturierten und unstrukturierten Finanzinformationen zu verarbeiten und zu organisieren. Mit dieser Technologie entwickelt Bloomberg neue Möglichkeiten für Finanzexperten und Führungskräfte, wertvolle Erkenntnisse und umsetzbare Einblicke aus hochwertigen Finanzinformationen zu gewinnen und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Informationen zu Bloomberg Terminal

Seit mehr als vier Jahrzehnten revolutioniert das Bloomberg-Terminal die Finanzdienstleistungsbranche, indem es Transparenz und Innovation in die Kapitalmärkte bringt. Das Terminal genießt das Vertrauen der einflussreichsten Entscheidungsträger der Welt und bietet Echtzeit-Zugriff auf Nachrichten, Daten, Erkenntnisse und Handelstools, die unseren Kunden helfen, Wissen in Maßnahmen umzusetzen.

Informationen zu Bloomberg

Bloomberg ist ein weltweit führender Anbieter von Wirtschafts- und Finanzinformationen und liefert vertrauenswürdige Daten, Nachrichten und Erkenntnisse, die für Transparenz, Effizienz und Fairness an den Märkten sorgen. Das Unternehmen trägt dazu bei, einflussreiche Kreise der globalen Finanzwelt miteinander zu vernetzen – durch zuverlässige Technologielösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und eine bessere Zusammenarbeit zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter Bloomberg.com/unternehmen oder fordern Sie eine Demo an.

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