EQS-News: Die NG-WAN-Lösung von Huawei wird in großem Umfang kommerziell eingesetzt, um das Wachstum der Netzbetreiber voranzutreiben

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Die NG-WAN-Lösung von Huawei wird in großem Umfang kommerziell eingesetzt, um das Wachstum der Netzbetreiber voranzutreiben



15.10.2026 / 08:30 CET/CEST

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WIEN, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 13. Oktober hielt John Cai, Vice President der Produktlinie für Datenkommunikation bei Huawei, auf dem „Net5.5G Intelligent IP Network Summit" im Rahmen der UBBF 2026 eine Grundsatzrede, in der er die künstliche Intelligenz (KI) als entscheidende Chance in einer ungewissen Zukunft hervorhob. Er wies darauf hin, dass der flächendeckende Einsatz der NG-WAN-Lösung den Beginn der umfassenden Kommerzialisierung von NG-WAN markiere. Er erklärte, Huawei hoffe auf eine Zusammenarbeit mit den Akteuren der Branche, um kontinuierlich eine sichere und widerstandsfähige Grundlage zu stärken und gemeinsames Wachstum im Zeitalter der KI voranzutreiben.

John Cai, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a keynote speech

Sicherheit und Resilienz: Mehrschichtige Verteidigung

Die NG-WAN-Lösung von Huawei bildet ein mehrschichtiges Sicherheitssystem, das sich über die Geräte-, Verbindungs- und Diensteebene erstreckt. Auf der Geräteebene läuft die innovative RDR-Lösung von Huawei – gestützt auf unabhängige Threat Protection Units (TPUs) und einen multimodalen Algorithmus zur Verhaltensanalyse – isoliert vom Router-Betriebssystem, um über 95 % der Bedrohungen zu erkennen und APTs innerhalb weniger Minuten aufzuspüren. Auf der Datenebene ermöglichen Huaweis firmeneigene NP-Technologie und der intelligente Algorithmus zur Flussidentifizierung eine 1:1-Verkehrsprüfung, wodurch Angriffe innerhalb von Sekunden erkannt und DDoS-Risiken um 90 % reduziert werden. Während eines mehr als dreimonatigen Einsatzes bei einem führenden chinesischen Netzbetreiber haben die TPUs 324 Angriffe aus acht Ländern abgewehrt.

Auf der Verbindungsschicht wird der PQC-Algorithmus auf allen Huawei-Geräten in allen Anwendungsszenarien unterstützt, wodurch die Verschlüsselungsleistung um 40 % gesteigert wird. Die branchenweit erste integrierte QKD-Lösung ermöglicht eine Dreikanal-Integration, wodurch die Kosten für den Netzausbau um 60 % gesenkt und die bisherige Übertragungsreichweitengrenze von 80 km überwunden werden. Vor kurzem haben Huawei und ein Netzbetreiber in Macau das weltweit erste quantensichere Zielnetzwerk vorgestellt, was zu einem Anstieg der Umsätze im Bereich der Standleitungen um 50 % geführt hat.

Auf der Dienstebene verkürzt das „1+4"-Mehrschichtschutzkonzept die Reaktionszeit auf DDoS-Angriffe an der Netzwerkgrenze von 1 Minute auf unter 5 Sekunden. Es verbessert die Erkennung unbekannter Bedrohungen um 15 %, erreicht eine Erkennungsrate von 100 % bei Ransomware und verkürzt die Bearbeitungszeit von Bedrohungen über das CT-SOC auf unter 30 Minuten.

Verlustfreie Recheneffizienz: Token-Produktivität freisetzen

Da KI zunehmend in Kerngeschäftsbereiche vordringt, reagiert intelligentes Computing äußerst empfindlich auf Paketverluste – bereits ein Verlust von nur 0,1 % kann die Recheneffizienz um bis zu 55 % verringern. Die NG-WAN-Lösung von Huawei nutzt AI Fabric, um die Rechenleistung durch Netzwerkoptimierungen zu steigern: Die vereinfachte zweischichtige Multi-Plane-Architektur vervierfacht die Netzwerkskalierbarkeit und reduziert gleichzeitig den Hardware-Bedarf um 30 %. Das netzwerkweite NPLB erreicht eine Verbindungsauslastung von 98 % und steigert die Trainings- und Inferenzleistung um über 7 %. Im Hinblick auf die Synergie zwischen Rechenleistung und Netzwerk erzielt der verlustfreie Starnet-Algorithmus bei einer Übertragungsstrecke von 1.000 km einen Paketverlust von null bei einer Fernrechenleistungseffizienz von über 96 %. Dies ermöglicht es Netzbetreibern, ein Erlebnis wie vor Ort zu bieten und damit die Monetarisierung im ToB-Bereich zu beschleunigen. Die Lösung wurde von einem chinesischen Netzbetreiber zur Unterstützung eines Gesundheitsprojekts eingesetzt, wodurch die Rechenkosten der Krankenhäuser um 30 % gesenkt und gleichzeitig der ARPU für Standleitungen verfünffacht werden konnten.

Netzwerkautonomie: AN L4 in vier Szenarien

Die autonome Netzwerkarchitektur „One Map, One Brain" von Huawei erreicht AN L4 in den Bereichen Fehlerbehandlung, Netzwerkänderungen, Netzwerkoptimierung und Sicherheitsschutz. Eine geschlossene Automatisierung wird für Netzwerkänderungen erreicht, die Konfigurationsprüfung, Simulation und Vergleich umfassen. Die Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen die Erkennung von Eindringversuchen, die Rückverfolgung von Angriffen sowie die Sperrung mit einem Klick innerhalb weniger Minuten.

Huawei hat mehreren Netzbetreibern dabei geholfen, das Autonomiestufe L4 zu erreichen, wobei ein südafrikanischer Netzbetreiber als weltweit erster dieses Autonomieniveau in einem IP-Netzwerk erreicht hat.

Weltweit haben über 60 Netzbetreiber die NG WAN-Lösung implementiert. Durch kontinuierliche Innovationen in den Bereichen verlustfreie Recheneffizienz, mehrschichtige Sicherheit und Netzwerkautonomie verlagert die Lösung die KI-Strategien der Netzbetreiber von der Effizienzoptimierung hin zur Wertschöpfung und schafft damit eine sichere, widerstandsfähige Netzwerkgrundlage für das KI-Zeitalter.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei gemeinsam mit Branchenpartnern daran arbeiten, die weltweite Einführung der NG-WAN-Lösung voranzutreiben und so zum Aufbau sicherer, widerstandsfähiger, intelligenter und effizienter Trägernetze der nächsten Generation beizutragen, um das Wachstum der Netzbetreiber im KI-Zeitalter voranzutreiben.

Cision

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