EQS-News: Evotec ernennt Dr. Joanna Holbrook zur Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands

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Evotec ernennt Dr. Joanna Holbrook zur Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands



15.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Evotec ernennt Dr. Joanna Holbrook zur Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands Übernimmt Leitung der globalen wissenschaftlichen Strategie und wird die Differenzierung in der Wirkstoffforschung und -entwicklung, bei Technologieplattformen und firmeneigenen Innovationen weiter vorantreiben Verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Pharma- und Biotechindustrie sowie in der akademischen Forschung

Hamburg, 15. Oktober 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute die Ernennung von Dr. Joanna Holbrook zur Chief Scientific Officer (CSO) und Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 1. November 2026 bekannt.

Dr. Holbrook verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der wissenschaftlichen Forschung und Führung. Im Laufe ihrer Karriere setzte sie innovative Technologien und datenbasierte Ansätze erfolgreich ein, um komplexe Herausforderungen der Wirkstoffforschung zu adressieren und Forschungsprogramme bis in die klinische Entwicklung voranzubringen. Ihre Expertise umfasst multimodale Omics-Technologien, Datenwissenschaften, neuartige therapeutische Modalitäten und Präzisionsmedizin. Darüber hinaus verfügt sie über umfassende Erfahrung in der Kommerzialisierung innovativer Technologien, der Entwicklung strategischer Partnerschaften in der Wirkstoffforschung und der Leitung therapeutischer Forschungsportfolios. Bei Evotec wird Dr. Holbrook aktuelle wissenschaftliche Fortschritte nutzen, um Kunden und Partner dabei zu unterstützen, neue Medikamente schneller und mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit zu entdecken und zu entwickeln.

Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, sagte:

„Joanna verfügt über ein ausgeprägtes Verständnis dafür, wie Daten, Künstliche Intelligenz und neue Technologien die Wirkstoffforschung und -entwicklung heute verändern. Sie verbindet diesen zukunftsgerichteten Blick mit tiefgehender wissenschaftlicher Expertise und einem klaren Fokus darauf, wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Ergebnisse zu überführen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr und darauf, Evotec gemeinsam als führenden Partner für die Entwicklung innovativer und wegweisender Medikamente zu stärken.“

Zuletzt war Dr. Holbrook bei Novo Nordisk als Therapy Area Head für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Lebererkrankungen sowie als Head of in vitro Discovery Platforms tätig. Zuvor hatte sie leitende Positionen bei den britischen Biotechnologieunternehmen Biomodal als Chief Scientific Officer und BenevolentAI als Vice President Translational Medicine inne. Darüber hinaus war sie Professorin für Bioinformatik an der University of Southampton, Senior Principal Investigator am Singapore Institute for Clinical Sciences (A*STAR) und Adjunct Professor an der National University of Singapore. Ihre berufliche Laufbahn begann sie bei GSK, wo sie zunehmend verantwortungsvolle Positionen in verschiedenen Therapiebereichen und der Bioinformatik übernahm. Dr. Holbrook promovierte in molekularer Zellbiologie am University College London und absolvierte ihr Studium der Genetik an der University of Newcastle.

Dr. Joanna Holbrook, die künftige Chief Scientific Officer von Evotec, ergänzte:

„Evotec vereint eine außergewöhnlich breite wissenschaftliche Expertise mit umfassenden Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Wirkstoffforschung über die Entwicklung bis hin zur Produktion. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Teams unsere wissenschaftlichen Stärken weiter auszubauen, integrierte Lösungen für zentrale Herausforderungen der Wirkstoffforschung zu entwickeln und neue, für Evotec einzigartige Kompetenzen aufzubauen.“

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von rund 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen.Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com

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