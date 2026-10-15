EQS-News: Huawei schlägt OTN der nächsten Generation für ein AIDC-zentriertes rein optisches Netzwerk vor

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Huawei schlägt OTN der nächsten Generation für ein AIDC-zentriertes rein optisches Netzwerk vor



15.10.2026 / 21:45 CET/CEST

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WIEN, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der NetworkX 2026 stellte Huawei auf dem „Optical Transport Innovation Summit" seine Vision für den Aufbau des rein optischen „LIGHTS"-Netzwerks vor. Huawei skizzierte drei Wellen von KI-getriebenen Chancen für Netzbetreiber und erläuterte, wie ein AIDC-zentriertes, vollständig optisches Netzwerk, das auf der OTN-Lösung der nächsten Generation von Huawei basiert, ihnen ermöglicht, ihr Geschäftswachstum voranzutreiben.

Gavin Gu delivers a speech at the summit

KI eröffnet drei Wellen von Chancen für Netzbetreiber

Die rasante Entwicklung der KI eröffnet Netzbetreibern drei Wellen von Chancen: Rechenzentrumsverbindungen für Hyperscaler, Standleitungen für die Rechenleistung von Unternehmen sowie integrierte Rechen- und Netzwerkdienste. Dies verändert den optischen Transport grundlegend: von einem Basisnetz für Verbraucher und Privathaushalte (ToC und ToH) hin zu einem Unternehmensnetz für Firmen (ToB) und KI; von einer auf Verwaltungsbezirken basierenden Planung hin zu einer AIDC-zentrierten Planung.

Die Lösung Next Generation OTN verbessert das AIDC-zentrierte, vollständig optische Netzwerk

Um diese Chancen zu nutzen, benötigen Netzbetreiber ein AIDC-zentriertes, vollständig optisches Netzwerk. Huawei schlägt das LIGHTS-Zielnetzwerk als zentrale Priorität für Netzbetreiber im KI-Zeitalter vor, das sechs Schlüsselmerkmale aufweist: Geringe Latenz, intelligenter Betrieb, umweltfreundliche Grundlage, hohe Zuverlässigkeit, Kapazität im Tbps-Bereich und Sicherheitsgarantie.

Gavin Gu, Präsident des Geschäftsbereichs Optische Übertragungsnetze bei Huawei, stellte die OTN-Lösung der nächsten Generation von Huawei vor, die dem Bedarf zum Aufbau des LIGHTS-Zielnetzwerks gerecht wird, indem sie sowohl DCI- als auch DCA-Szenarien abdeckt.

Für DCI bietet das OTN der nächsten Generation eine ultraschnelle Kapazität von 800G bis 2T sowie einen OTN-Kapazitätspool, der mit minimalem Ressourcenaufwand Kapazitäten in mehrere Richtungen vorab bereitstellt. Dies hilft Netzbetreibern, eine schnelle Markteinführungszeit (Time-to-Market, TTM) zu erreichen, die Glasfaserkapazität zu maximieren und die Anforderungen des DCI-Verkehrs an Bandbreiten im Tbps-Bereich sowie an eine schnelle Übermittlung zu erfüllen.

Für DCA bietet Huawei End-to-End (E2E)-OXC für eine vermaschte One-Hop-Direktarchitektur, WSON im Millisekundenbereich für garantierte Hochverfügbarkeit, fgOTN für flexible Bandbreiten von 10 Mbit/s bis 1 Gbit/s sowie eine integrierte QKD-Lösung für die Quantenverschlüsselung. Darüber hinaus wurde Next Generation OTN sowohl hard- als auch softwaretechnisch weiterentwickelt, um ein durchgängiges „Zero-Outage-Netzwerk" bereitzustellen.

Das volloptische LIGHTS-Netzwerk treibt das Geschäftswachstum voran

Auf Basis des volloptischen LIGHTS-Netzwerks entwickeln sich Netzbetreiber von einem reinen Bandbreiten-Vertriebsmodell hin zur Bereitstellung von Kernfunktionen und Mehrwertdiensten. Private Leitungen mit Rechenleistung entwickeln sich von einer einzigen Bandbreitendimension hin zu mehreren Dimensionen, die Bandbreite, Latenz, Zuverlässigkeit und Sicherheit umfassen. Dies ermöglicht es Netzbetreibern, differenzierte Dienste für verschiedene Branchen anzubieten und ihre Preisgestaltungsmacht zu verbessern. Gleichzeitig beschleunigt sich auch die Konvergenz von Rechen- und Netzwerkdiensten. In Hubei, China, beispielsweise kombinieren Netzbetreiber die Vorteile von Netzwerk und Rechenleistung, um integrierte Dienste branchenübergreifend in Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen und Finanzen einzuführen.

Das volloptische LIGHTS-Netzwerk für das KI-Zeitalter hilft Netzbetreibern dabei, KI-getriebene Chancen zu nutzen, die Monetarisierung des Netzwerks zu realisieren und Geschäftswachstum zu erzielen. Huawei wird mit Branchenpartnern zusammenarbeiten, um technologische Innovationen und Geschäftswachstum voranzutreiben und so die Entwicklung der optischen Übertragungsbranche hin zum KI-Zeitalter zu beschleunigen.

Cision

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