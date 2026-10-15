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Lacuna tritt dem Transparency & Consent Framework von IAB Europe als registrierter Anbieter bei



15.10.2026 / 18:15 CET/CEST

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SINGAPUR, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Lacuna, ein globales Unternehmen für programmatische Werbetechnologie mit Hauptsitz in Singapur, gab heute bekannt, dass es dem Transparency & Consent Framework (TCF) von IAB Europe als registrierter Anbieter beigetreten ist und nun unter der Anbieter-ID 1648 in der Global Vendor List (GVL) aufgeführt ist. Diese Registrierung stellt einen praktischen Schritt in Lacunas Bemühungen dar, Transparenz und verantwortungsvolle Zusammenarbeit im gesamten programmatischen Werbeökosystem Europas voranzutreiben.

Lacuna Ads ist das programmatische Werbeökosystem des Unternehmens und umfasst eine Werbebörse, eine intelligente Demand-Side-Optimierungsplattform und eine Full-Stack-Self-Service-SaaS-Plattform. Unterstützt durch eigene und betriebene Inventare (O&O) und direkte Verlagsbeziehungen verbindet es globale Nachfrage und Angebot mit Datenintelligenz und Technologie und hilft so, fragmentierte Signale in Echtzeitentscheidungen und ungenutzte Möglichkeiten in messbares Wachstum umzuwandeln. Da Lacuna seine Präsenz in Europa weiter ausbaut und seine Beteiligung am programmatischen Werbemarkt der Region vertieft, werden die Stärkung des Vertrauens und die Unterstützung eines verantwortungsvollen Wachstums weiterhin im Mittelpunkt seines Ansatzes stehen.

Lacuna

Der TCF, der im April 2018 ins Leben gerufen wurde, ist ein branchenübergreifender, freiwilliger Standard, der auf Standardisierung beruht, um die Einhaltung bestimmter Bestimmungen der ePrivacy-Richtlinie und der DSGVO zu erleichtern. Sie wendet die aus diesen beiden Rechtsinstrumenten abgeleiteten Grundsätze und Anforderungen auf den spezifischen Kontext der Online-Branche an und berücksichtigt dabei die einschlägigen Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses (EDPB) auf EU-Ebene sowie die Leitlinien der nationalen Datenschutzbehörden.

Das TCF wurde von IAB Europe in Zusammenarbeit mit Organisationen und Fachleuten der Online-Branche entwickelt. Ziel ist es, den Herausgebern von Websites und Apps (Erstanbieter) und Technologiepartnern, die die Auslieferung, Personalisierung oder Messung von Werbung und Inhalten unterstützen (Drittanbieter oder Dienstleister), die Zusammenarbeit zu ermöglichen und den Nutzern ein einheitliches Erlebnis bei der Auswahl ihrer Datenschutzeinstellungen zu bieten.

Das TCF ermöglicht es den Nutzern, ihre Einwilligung zu erteilen oder zu verweigern und auch ihr Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten auszuüben. Dazu gehören praktische Mindestanforderungen, die sich aus den Richtlinien der Datenschutzbehörden und der Rechtsprechung ergeben, um die Nutzer zu informieren, ihnen Wahlmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Privatsphäre zu bieten und diese Wahlmöglichkeiten zu respektieren.

„Programmatisches Wachstum und die Achtung der Privatsphäre der Nutzer sollten gemeinsam voranschreiten", sagte Michael Wang, CEO von Lacuna. „Wir bei Lacuna sehen unsere Rolle darin, als Katalysator für eine vernetztere und intelligentere programmatische Zukunft zu agieren – eine Zukunft, die auf intelligenterer Ausführung und einem qualitativ hochwertigeren Wertetausch basiert." Das TCF bietet eine wichtige gemeinsame Grundlage für die verantwortungsvolle Weiterentwicklung dieser Vision, wobei Transparenz, Wahlmöglichkeiten für die Nutzer und Verantwortlichkeit sich in der Gestaltung und dem Betrieb unserer Systeme widerspiegeln."

Nach der Registrierung wird Lacuna seine Systeme und Prozesse im Einklang mit den TCF-Richtlinien und technischen Spezifikationen weiterentwickeln, um eine einheitlichere Handhabung von Zustimmungs- und Widerspruchssignalen bei relevanten Diensten in Europa zu unterstützen. Mit diesen Bemühungen möchte Lacuna zu mehr Transparenz, Verantwortlichkeit und verantwortungsvollem Wachstum im gesamten programmatischen Werbeökosystem beitragen.

Weitere Informationen zum TCF finden Sie auf der Website des Transparency & Consent Framework von IAB Europe.

Informationen zu Lacuna Ads

Lacuna Ads wurde von Lacuna, einem 2022 gegründeten globalen Technologieunternehmen für programmatische Werbung, entwickelt und ist ein integriertes Ökosystem für programmatische Werbung, das eine umfassende Suite von Lösungen bietet, bestehend aus einer Ad Exchange, einer intelligenten Demand-Side-Optimierungsplattform und einer Full-Stack-Self-Service-SaaS-Plattform. Lacuna Ads nutzt den Traffic eigener Kunden und firmeneigene, im Laufe der Zeit verfeinerte Datenmodelle, integriert Datenintelligenz und KI-Optimierung in das gesamte Ökosystem und verschafft sich so einen deutlichen Wettbewerbsvorteil in wichtigen Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Cision

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