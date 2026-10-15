EQS-News: OrbiMed wirbt 3 Milliarden US-Dollar für globale und asiatische Private-Equity-Fonds ein

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OrbiMed wirbt 3 Milliarden US-Dollar für globale und asiatische Private-Equity-Fonds ein



15.10.2026 / 19:55 CET/CEST

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NEW YORK, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- OrbiMed, eine führende globale Investmentgesellschaft im Gesundheitswesen, freut sich bekannt zu geben, dass sie Zusagen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar für zwei neue Private-Equity-Fonds erhalten hat: OrbiMed Private Investments X und OrbiMed Asia Partners VI.

OrbiMed

OrbiMed Private Investments X hat über 1,9 Milliarden US-Dollar eingeworben, um Investitionsmöglichkeiten im Bereich des Risikokapitals für Biowissenschaften in den USA und Europa zu nutzen. OrbiMed Asia Partners VI hat über 1 Milliarde US-Dollar eingeworben, um Investitionsmöglichkeiten im Bereich Wachstums- und Risikokapital im Gesundheitswesen in ganz Asien zu nutzen. Beide Fonds zielen darauf ab, führende Gesundheitsunternehmen aufzubauen, die sich auf Biopharmazeutika, Medizinprodukte, Diagnostik und technologiegestützte Gesundheitsdienstleistungen konzentrieren.

„Es gab noch nie einen spannenderen Zeitpunkt, um in Innovationen im Bereich der Biowissenschaften zu investieren", sagte Carl Gordon, geschäftsführender Gesellschafter von OrbiMed. „KI, die zunehmende Vielfalt neuer Therapieansätze sowie Chinas Aufstieg zu einer führenden Macht in der Biotechnologie eröffnen neue Möglichkeiten für die Entwicklung bahnbrechender Behandlungen. Wir freuen uns darauf, Unternehmer dabei zu unterstützen, auf Grundlage dieser Fortschritte führende Unternehmen im Gesundheitswesen aufzubauen."

OrbiMed wird von 20 Partnern geleitet sowie durch ein Team von über 150 Fachleuten mit sich ergänzenden Kompetenzen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Strategie, Geschäftsabläufe und Finanzen unterstützt. Das Unternehmen ist an 12 Standorten weltweit in wichtigen Gesundheitsmärkten vertreten.

Zu den Investoren dieser neuen Fonds zählen zahlreiche medizinische Einrichtungen, universitäre Stiftungsvermögen, Stiftungen, Pensionsfonds, Staatsfonds sowie Familienvermögensverwaltungen.

„Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer vielen langjährigen Investoren", sagte Carter Neild, geschäftsführender Gesellschafter von OrbiMed. „Wir werden in den kommenden Jahren unermüdlich daran arbeiten, ihre hohen Erwartungen zu erfüllen."

Informationen zu OrbiMed OrbiMed ist eine führende Investmentgesellschaft im Gesundheitswesen mit einem verwalteten Vermögen von über 21 Milliarden US-Dollar. OrbiMed investiert weltweit in Unternehmen der gesamten Gesundheitsbranche, von Start-ups bis hin zu großen multinationalen Konzernen, und nutzt dafür Private-Equity-Fonds, Fonds für börsennotierte Aktien sowie Lizenzgebühren- und Kreditfonds. OrbiMed strebt danach, der bevorzugte Kapitalgeber zu sein, und bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen sowie die umfangreichen Ressourcen seines globalen Teams, um den Aufbau erstklassiger Gesundheitsunternehmen zu unterstützen. Das Team von OrbiMed mit über 150 Fachkräften ist in New York City, London, San Francisco, Shanghai, Hongkong, Mumbai, Herzliya und anderen wichtigen globalen Märkten ansässig. Weitere Informationen finden Sie auf www.orbimed.com.

Cision

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